Emil Weber: "¿Kawasaki? ¡Sí! - ¿Mercado? ¡Quizás!"

"Quizá la oferta llegó unos años demasiado pronto", reflexiona Emil Weber, jefe del equipo Kawasaki Weber Motos IDM. Sin embargo, la aceptó. La oferta era de Hostettler AG para hacerse cargo del negocio de Weber cerca de Basilea. "Me hicieron la oferta hace un año", explica Weber. "Hay un concepto de venta al por menor en Hostettler AG y entonces seríamos la octava tienda". Esto aclararía el futuro de la empresa y de sus empleados, y Weber no tendría que preocuparse por un posible sucesor.

"Seguiré por aquí para asesorar un poco", explica, "pero la oportunidad era simplemente buena ahora y financieramente alguien tiene que ser capaz de manejar esta adquisición primero". Weber montará un pequeño taller en su ciudad natal y se dedicará sobre todo a los coches clásicos. Entre otras cosas, el tren de rodaje móvil de Rob Phillis de su época en ProSuperbike requiere la atención adecuada.

También hay planes para continuar el compromiso de IDM en cooperación con Kawasaki Alemania. Ambos socios ya han esbozado a grandes rasgos los planes para la temporada 2024. Este año, el equipo había confiado en el ex piloto de WorldSBK Leandro Mercado. Sin embargo, sólo compitió en cuatro de las siete carreras del IDM. En la primera, el argentino afincado en Italia se rompió la mano en los entrenamientos. Posteriormente, fue sustituido en dos ocasiones por Luca Grünwald. En el Red Bull Ring, Mercado se ausentó debido a sus compromisos en Resistencia y corrió el EWC en Japón en lugar del IDM en Austria. "Para el campeonato, el choque de fechas no era ciertamente ideal", dice Weber. "Espero que no tengamos ese problema el año que viene. No importa con qué piloto".

A Weber le gustaría seguir trabajando con Mercado. Pero una u otra conversación seguirá siendo necesaria. Ambos quieren reunirse en Suiza antes de finales de octubre. "Nos gustaría continuar", asegura Weber, "y también nos adelantamos con vistas a la temporada 2024. Queremos volver a estar en el IDM Superbike y en el IDM Supersport. Como siempre, depende de la constelación".

También sigue abierto cómo continuarán las cosas dentro del equipo. En la temporada 2023, el equipo de Emil Weber compitió por primera vez en la categoría Superbike con elementos de suspensión de Benny Wilbers y pudo contar con el apoyo activo de Burkhard Stember, hombre de Wilbers, tras la retirada del Team Wilbers. Pero, según el promotor de IDM, Wilbers vuelve a estar interesado en su propio equipo. Weber quiere zanjar el asunto de la IDM 2024 antes de finales de este año. Después, podrá tomarse su tiempo para preparar su nueva etapa a partir del 1 de enero. "Puedes llamarme corsario entonces", dice con una sonrisa.