Emil Weber : "Kawasaki ? Oui ! - Mercado ? Peut-être" !

"L'offre est peut-être arrivée quelques années trop tôt", réfléchit Emil Weber, chef du team IDM Kawasaki Weber Motos. Il l'a néanmoins acceptée. Il s'agit de l'offre de Hostettler AG de reprendre le magasin de Weber, situé près de Bâle. "L'offre m'a été faite il y a un peu plus d'un an", explique Weber. "Il y a un concept de vente au détail chez Hostettler AG et nous serons alors le huitième magasin". L'avenir de l'entreprise et de ses collaborateurs serait ainsi clarifié et Weber n'aurait pas à se soucier d'une éventuelle succession.

"Je serai encore un peu en déplacement pour donner des conseils", explique-t-il, "mais l'occasion était tout simplement bonne et financièrement, il faut bien que quelqu'un puisse d'abord assumer cette reprise". Dans sa ville natale, Weber va aménager un petit atelier et se consacrer avant tout aux voitures classiques. La voiture de Rob Phillis, qui a participé à la ProSuperbike, doit notamment faire l'objet d'une attention particulière.

Il est également prévu de poursuivre l'engagement IDM en collaboration avec Kawasaki Deutschland. Les deux partenaires ont déjà esquissé les grandes lignes de leurs projets pour la saison 2024. Cette année, l'équipe avait misé sur l'ancien pilote de WorldSBK Leandro Mercado. Celui-ci n'a toutefois participé qu'à quatre des sept courses IDM. Lors de l'ouverture de l'IDM, l'Argentin vivant en Italie s'était cassé la main lors de l'entraînement. Il a ensuite été remplacé à deux reprises par Luca Grünwald. Au Red Bull Ring, Mercado était absent en raison de ses obligations en endurance et participait à l'EWC au Japon au lieu de l'IDM en Autriche. "Pour le championnat, le chevauchement des dates n'était certainement pas optimal", estime Weber. "J'espère que nous n'aurons plus ce problème l'année prochaine. Peu importe avec quel pilote".

Weber poursuivrait volontiers son travail avec Mercado. Mais l'un ou l'autre entretien sera encore nécessaire. En octobre, les deux hommes se rencontreront en Suisse. "Nous voulons continuer", assure Weber, "et nous sommes également en avance sur la saison 2024. Nous voulons à nouveau être présents en IDM Superbike et en IDM Supersport. Comme toujours, tout dépendra de la constellation".

La suite des événements au sein de l'équipe est également encore ouverte. Lors de la saison 2023, l'équipe d'Emil Weber a utilisé pour la première fois des éléments de châssis de Benny Wilbers dans la catégorie Superbike et a pu compter sur le soutien actif de Burkhard Stember, l'homme de Wilbers, après le retrait de l'équipe Wilbers. Mais selon le promoteur de l'IDM, Wilbers s'intéresse à nouveau à sa propre équipe. Weber souhaite régler l'affaire concernant l'IDM 2024 avant la fin de l'année. Il pourra ensuite se préparer tranquillement à sa nouvelle étape de vie à partir du 1er janvier. "Tu pourras alors m'appeler Privatier", conclut-il en souriant.