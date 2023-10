Emil Weber: "Kawasaki? Sì! - Mercado? Forse!"

Dal 1° gennaio 2024 inizierà una nuova vita per la svizzera Emil Weber, con nuovi progetti per l'ex concessionario di motociclette. Anche l'IDM avrà un ruolo importante l'anno prossimo.

"Forse l'offerta è arrivata con qualche anno di anticipo", riflette Emil Weber, capo del team Kawasaki Weber Motos IDM. Tuttavia, l'ha accettata. L'offerta proveniva da Hostettler AG e riguardava l'acquisizione dell'azienda di Weber vicino a Basilea. "L'offerta mi è stata fatta un anno fa", spiega Weber. "C'è un concetto di vendita al dettaglio presso Hostettler AG e noi saremmo l'ottavo negozio". Questo chiarirebbe il futuro dell'azienda e dei suoi dipendenti e Weber non dovrebbe preoccuparsi di un eventuale successore.

"Sarò ancora in giro per un po' di consulenza", spiega, "ma l'opportunità era semplicemente buona ora e finanziariamente qualcuno deve essere in grado di gestire questa acquisizione per primo". Weber aprirà una piccola officina nella sua città natale e si dedicherà soprattutto alle auto d'epoca. Tra le altre cose, il sottotelaio mobile di Rob Phillis, risalente al suo periodo nella ProSuperbike, richiede un'attenzione adeguata.

È previsto anche il proseguimento dell'impegno IDM in collaborazione con Kawasaki Germania. Entrambi i partner hanno già delineato a grandi linee i piani per la stagione 2024. Quest'anno il team si è affidato all'ex pilota WorldSBK Leandro Mercado. Tuttavia, ha partecipato solo a quattro delle sette gare dell'IDM. All'esordio dell'IDM, l'argentino, che vive in Italia, si è rotto una mano durante le prove. In seguito, è stato sostituito due volte da Luca Grünwald. Al Red Bull Ring, Mercado era assente a causa dei suoi impegni nell'Endurance e ha partecipato all'EWC in Giappone invece che all'IDM in Austria. "Per il campionato, lo scontro di date non era certo l'ideale", dice Weber. "Spero che il prossimo anno non avremo questo problema. Non importa con quale pilota".

Weber vorrebbe continuare a lavorare con Mercado. Ma una o l'altra conversazione sarà comunque necessaria. I due vogliono incontrarsi in Svizzera prima della fine di ottobre. "Vorremmo continuare", assicura Weber, "e siamo anche in anticipo in vista della stagione 2024. Vogliamo tornare nella IDM Superbike e nella IDM Supersport. Come sempre, dipende dalla costellazione".

Inoltre, non è ancora chiaro come proseguiranno le cose all'interno del team. Nella stagione 2023, il team di Emil Weber ha gareggiato per la prima volta nella categoria Superbike con elementi delle sospensioni di Benny Wilbers e ha potuto contare sul supporto attivo di Burkhard Stember, uomo di Wilbers, dopo il ritiro del Team Wilbers. Ma secondo il promotore IDM Wilbers è di nuovo interessato a un proprio team. Weber vuole risolvere la questione dell'IDM 2024 entro la fine di quest'anno. Dopodiché, potrà prendersi tutto il tempo necessario per prepararsi alla sua nuova fase di vita a partire dal 1° gennaio. "A quel punto, potrete chiamarmi "privateer"", dice con un sorriso.