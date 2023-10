Emil Weber: "Kawasaki? Sim! - Mercado? Talvez!"

"Talvez a oferta tenha chegado uns anos demasiado cedo", reflecte Emil Weber, chefe da equipa Kawasaki Weber Motos IDM. No entanto, ele aceitou-a. A oferta era da Hostettler AG para assumir o negócio de Weber perto de Basileia. "Fui contactado com a oferta há um bom ano", explica Weber. "Existe um conceito de retalho na Hostettler AG e nós seríamos a oitava loja". Isto clarificaria o futuro da empresa e dos seus funcionários e Weber não teria de se preocupar com um possível sucessor.

"Ainda estarei por cá para um pouco de consultoria", explica, "mas a oportunidade era simplesmente boa agora e, financeiramente, alguém tem de ser capaz de lidar primeiro com esta aquisição". Weber vai montar uma pequena oficina na sua cidade natal e dedicar-se sobretudo aos automóveis clássicos. Entre outras coisas, o chassis móvel de Rob Phillis, do seu tempo na ProSuperbike, requer a devida atenção.

Há também planos para continuar o compromisso IDM em cooperação com a Kawasaki Alemanha. Ambos os parceiros já delinearam os planos para a época de 2024. Este ano, a equipa contou com o antigo piloto do WorldSBK, Leandro Mercado. No entanto, ele só competiu em quatro das sete corridas da IDM. Na abertura da IDM, o argentino, que vive em Itália, partiu a mão nos treinos. Depois disso, foi substituído duas vezes por Luca Grünwald. No Red Bull Ring, Mercado esteve ausente devido aos seus compromissos de Endurance e correu no EWC no Japão em vez do IDM na Áustria. "Para o campeonato, o choque de datas não foi certamente o ideal", diz Weber. "Espero que não tenhamos esse problema no próximo ano. Não importa com que piloto".

Weber gostaria de continuar a trabalhar com Mercado. Mas uma ou outra conversa ainda será necessária. Os dois querem encontrar-se na Suíça antes do final de outubro. "Gostaríamos de continuar", garante Weber, "e também estamos a pensar na época de 2024. Queremos estar de volta à IDM Superbike e à IDM Supersport. Como sempre, depende da constelação".

Também ainda está em aberto como as coisas vão continuar dentro da equipa. Na temporada de 2023, a equipe de Emil Weber competiu na categoria Superbike pela primeira vez com elementos de suspensão de Benny Wilbers e pôde contar com o apoio ativo do homem de Wilbers Burkhard Stember depois que o Team Wilbers se retirou. Mas, de acordo com o promotor da IDM, Wilbers está novamente interessado na sua própria equipa. Weber quer resolver o assunto relativo ao IDM 2024 antes do final deste ano. Depois disso, pode preparar a sua nova fase da vida a partir de 1 de janeiro. "Nessa altura, podem chamar-me corsário", diz com um sorriso.