GERT56 se mantiene fiel al trío de pilotos IDM también en 2024

Los programas de dos años que siempre se ponen en marcha en el GERT56 están orientados ante todo a la vida y al trabajo de los miembros del equipo y crean así una seguridad de planificación para todos. Así, el equipo de Pirna ya ha anunciado su constelación de equipo para la próxima temporada IDM. El equipo del jefe Karsten Wolf apuesta por la continuidad y seguirá contando con los pilotos de esta temporada, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch y Jan-Ole Jähnig, también el año que viene.

Una mirada atrás

Tras un decente año de debut en 2021, antes de su paso al IDM triunfaron en el Campeonato del Mundo de Resistencia, y un 2022 marcado por podios al principio de la temporada y devastadoras caídas con lesiones de ambos pilotos al final de la misma, llegó el momento de un descanso. La estructura logística se suavizó y se dijo adiós a la división Pro Superstock después de que los pilotos Rico Löwe y Jan Schmidt colgaran sus combos. Por otro lado, se adquirieron tres nuevas BMW M 1000 RR de última generación y se equiparon con diagnósticos aún más exhaustivos, como sensores de presión de los neumáticos. Además, el socio de suspensiones mototech SPV en torno a Rüdiger Kranz encendió la siguiente etapa de cohetes en el cielo de las suspensiones con la válvula SPV2 Pro.

La conversión

Los tirones de pelo entre el equipo y los aficionados por la decisión del jefe de equipo Karsten Wolf sobre el piloto, Julian Puffe tuvo que dejar vacante su asiento, dieron paso al final de la temporada más bien a comerse las uñas y lágrimas de alegría por el rendimiento general en las carreras. "¿Qué puede conseguir todavía un Toni Finsterbusch después de la grave lesión sufrida a finales del verano de su carrera?", son las preguntas que surgen. "¿Cómo afronta el jovencísimo, pero bendecido con talento, Jan Ole Jähnig el cambio a mil? ¿Y dónde, y sobre todo cómo, se ficha a un Patrick Hobelsberger rebosante de ambición y brío en el punto más bajo de su carrera, y se le puede ofrecer el perfil que necesita? Y lo más importante, ¿puede este nuevo trío de pilotos desarrollar mecanismos y maneras que encajen en el marco de valores de GERT56 y es esta mezcla propicia para el rendimiento o es realmente el fin de la familia de carreras del que algunos han estado hablando?".

El futuro

Como equipo, los hombres del GERT56 consiguieron una victoria, siete segundos puestos y dos terceros en 2023. Hobelsberger puntuó en las 14 rondas. Por lo tanto, la elección del piloto no fue un gran maratón de negociaciones, tanto por parte del equipo como entre los propios pilotos. En 2024, Hobelsberger, Finsterbusch y Jähnig volverán a correr con las BMW construidas por RS Speedbikes.

El jefe del equipo

"No son sólo los diez podios y no es sólo el tercer puesto en la general del campeonato y la primera victoria en carrera de Pax Hobelsberger para el GERT56 lo que responde a todas las preguntas en términos de resultados. Es el hecho de cómo corremos, cómo transportamos esta pasión inherente desde el jefe del equipo, pasando por los técnicos con los pilotos hasta la pista y luego a las tribunas y las pantallas. Los tres pilotos comprendieron rápidamente que trabajar juntos favorece el éxito individual. Se tomaron su tiempo y se conocieron, y los prejuicios traídos de fuera dieron paso rápidamente a un enfoque muy respetuoso y relajado, inherente en cualquier caso a la ambiciosa pero siempre alegre tropa de Pirna.

En resumen, los tres pilotos seguirán en el GERT56 en 2024. Uno de los puntos que los tres corredores mencionaron como razón para otro año GERT56 fue la permanencia de los otros dos compañeros de equipo en cada caso. Si nosotros, como equipo, entendemos cómo unir caracteres diferentes y seguir traduciendo este espíritu en resultados y diversión, entonces la familia de carreras parece seguir intacta. Y por eso no sólo quedarán en mi memoria las imágenes de los trofeos alzados, sino sobre todo la escena ante el podio de Assen, donde un Toni Finsterbusch que había sido derrotado en esta carrera, irrumpió en el podio y felicitó a sus dos compañeros de equipo por sus éxitos.

Otra razón fue que todo el mundo se dio cuenta de que se habían hecho grandes progresos en el desarrollo de la moto hacia el final de la temporada, lo que repercutió inmediatamente en los resultados. Justo a tiempo para la abolición de la parrilla invertida, que sigo criticando, los técnicos en torno a los jefes de equipo Ronny Schlieder, Holger Homfeldt y el ex piloto de IDI Filip Altendorfer consiguieron hacer un mejor uso del nuevo neumático, lo que se reflejó en unas fases de clasificación y salida muy mejoradas.

No cabe duda de que se puede conseguir a los mejores pilotos con un buen sueldo o beneficios especiales. Nosotros, como equipo privado, no estamos en esa situación y sólo podemos poner en juego nuestra calidad, nuestra experiencia y esa voluntad de ganar carreras.

En las próximas semanas nos prepararemos y planificaremos la nueva temporada. Es muy importante continuar las conversaciones con nuestro socio BMW Motorrad, que ya tomaron un rumbo muy positivo en Hockenheim. Nos sentimos muy cómodos en el papel de deporte cliente y creo que ambas partes pueden vivir muy bien con el estatus de estrecha asociación con el fabricante y la autodeterminación del equipo. Además, hay que revisar y optimizar los vehículos y el equipo. Es importante elaborar un plan de entrenamiento para el invierno y la temporada que sea eficaz y rentable.

Para terminar, una anécdota sobre cómo son "realmente" estas decisiones. El descarado JO (Jan-Ole Jähnig) le preguntó a Toni Finsterbusch en una ronda informal nocturna si se quedaría un año más. Es un secreto a voces que los dos son amigos íntimos, entrenan y hacen muchas cosas juntos y que el papel de mentor de Toni ha sido y es muy importante para el desarrollo de Jan Ole. Esta vez, sin embargo, JO no aspiraba a eso, sino a dar un cómodo paseo en la autocaravana de Toni. Entre sonoras carcajadas de todos, dijo a su seca manera sajona: "Toni no puedes parar, no sé dónde más quedarme". Después de todo, elegir un piloto puede ser muy fácil.

Calendario IDM 2024

03.05. al 05.05.2024 Sachsenring

31.05. a 02.06.2024 Oschersleben

21.06. a 23.06.2024 Most

12.07. a 14.07.2024 Schleiz

16.08. a 18.08.2024 Assen

Agosto tba

20.09. a 22.09.2024 Hockenheim