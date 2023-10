Le trio de pilotes IDM du GERT56 reste fidèle en 2024

Une fois de plus, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig prendront le départ de l'IDM Superbike 2024 au sein de l'équipe GERT56 sur la BMW M 1000 RR. Les objectifs sont clairement définis. Ambitions de titre incluses.

Les programmes bisannuels que l'on établit toujours chez GERT56 s'orientent en premier lieu sur la vie et le travail des membres de l'équipe et créent ainsi une sécurité de planification pour tous. C'est pourquoi l'équipe de Pirna annonce dès à présent la composition de son équipe pour la prochaine saison IDM. L'équipe du chef Karsten Wolf mise sur la continuité et continuera l'année prochaine avec les pilotes de cette saison, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig.

La rétrospective

Après une première année décente en 2021, avant leur passage en IDM, ils ont connu le succès en championnat du monde d'endurance, et une année 2022 marquée par des podiums en début de saison et des chutes dévastatrices avec des blessures pour les deux pilotes en fin de saison, il était temps de faire une pause. La structure logistique a été lissée et l'on a dit adieu à la section Pro Superstock après que les pilotes Rico Löwe et Jan Schmidt aient raccroché le break. D'autre part, trois nouvelles BMW M 1000 RR de dernière génération ont été achetées et équipées de diagnostics encore plus poussés, comme par exemple des capteurs de pression des pneus. De plus, le partenaire de suspension mototech SPV autour de Rüdiger Kranz a fait exploser la prochaine fusée dans le ciel de la suspension avec la valve SPV2 Pro.

La transformation

Les cheveux qui s'arrachaient dans l'équipe et chez les fans en raison de la décision du chef d'équipe Karsten Wolf concernant les pilotes, Julian Puffe ayant dû céder sa place, ont plutôt fait place en fin de saison à des rongeurs d'ongles et à des larmes de joie en raison de la performance globale lors des courses. "Que peut faire un Toni Finsterbusch après sa grave blessure à la fin de l'été de sa carrière ?", telles sont les questions qui surgissent. "Comment le tout jeune mais talentueux Jan Ole Jähnig supporte-t-il le passage à un mille ? Et où, et surtout comment, va-t-on chercher un Patrick Hobelsberger débordant d'ambition et d'élan au plus bas de sa carrière et peut-on lui offrir le profil dont il a besoin ? Et le plus important : ce nouveau trio de pilotes peut-il développer des mécanismes et des manières qui s'inscrivent dans le cadre des valeurs du GERT56 et ce mélange est-il propice à la performance ou s'agit-il vraiment de la fin de la famille du sport automobile que d'aucuns ont évoquée ?"

L'avenir

En tant qu'équipe, les hommes du GERT56 ont remporté une victoire, sept deuxièmes places et deux troisièmes places en 2023. Hobelsberger a marqué des points dans les 14 manches. Le choix des pilotes n'a donc pas été un grand marathon de négociations, tant du côté de l'équipe que des pilotes eux-mêmes. En 2024, Hobelsberger, Finsterbusch et Jähnig continueront à rouler avec les machines BMW construites par RS Speedbikes.

Le chef d'équipe

"Ce ne sont pas seulement les dix places sur le podium et la troisième place au classement général du championnat et la première victoire en course de Pax Hobelsberger pour GERT56 qui répondent à toutes les questions en termes de résultats. C'est la manière dont nous courons, dont nous transportons cette passion qui nous habite, du chef d'équipe aux pilotes en passant par les techniciens, sur la piste puis dans les tribunes et sur les écrans. Les trois pilotes ont rapidement compris que le travail en commun était utile à la réussite individuelle. Ils ont pris le temps d'apprendre à se connaître et les préjugés apportés de l'extérieur ont rapidement cédé la place à des relations très respectueuses et détendues, qui sont de toute façon inhérentes à la troupe ambitieuse mais toujours joyeuse de Pirna.

Pour faire court, les trois coureurs resteront au GERT56 en 2024. L'un des points que les trois coureurs ont évoqué comme raison pour une nouvelle année de GERT56 est le fait que leurs deux autres coéquipiers restent. Si nous parvenons, en tant qu'équipe, à réunir des caractères différents et à transformer cet esprit en résultats et en plaisir, alors la famille du sport automobile semble toujours en ordre de marche. Et c'est ainsi que dans ma tête, il ne restera pas seulement les images des coupes brandies, mais surtout la scène devant le podium à Assen, où un Toni Finsterbusch battu dans cette course se précipite vers le podium et félicite ses deux coéquipiers pour leurs succès.

Une autre raison est que tout le monde a reconnu que le développement de la moto avait fait de grands progrès vers la fin de la saison, ce qui s'est immédiatement répercuté sur les résultats. Juste à temps pour la suppression de la grille inversée, que je continue de critiquer, les techniciens autour des chefs d'équipe Ronny Schlieder, Holger Homfeldt et de l'ancien pilote IDM Filip Altendorfer ont su mieux exploiter les nouveaux pneus, ce qui s'est traduit par des qualifications et des phases de départ nettement améliorées.

On peut certainement obtenir des pilotes de haut niveau avec un bon salaire ou des avantages particuliers. En tant qu'équipe privée, nous ne sommes pas dans cette position et ne pouvons que mettre dans la balance notre qualité, notre expertise et cette volonté de gagner des courses.

Les prochaines semaines seront consacrées aux préparatifs et à la planification de la nouvelle saison. Il est très important de poursuivre les discussions avec le partenaire BMW Motorrad, qui ont déjà pris une direction très réjouissante à Hockenheim. Nous nous sentons très à l'aise dans le rôle de client sportif et je pense que les deux parties peuvent très bien vivre avec le statut de partenariat étroit avec le constructeur et l'autodétermination de l'équipe. De plus, les véhicules et l'équipement doivent être révisés et optimisés. Il est important d'élaborer un plan d'entraînement pour l'hiver et la saison qui soit efficace et peu coûteux.

Pour finir, voici une anecdote sur la manière dont de telles décisions se déroulent "réellement". L'impertinent JO (Jan-Ole Jähnig) a demandé à Toni Finsterbusch, lors d'une soirée décontractée, s'il comptait y ajouter une année supplémentaire. C'est un secret de polichinelle que les deux sont des amis proches, qu'ils s'entraînent et entreprennent beaucoup ensemble et que le rôle de mentor de Toni a été et est toujours si important pour le développement de Jan Ole. Cette fois-ci, JO n'avait pas l'intention d'y parvenir, mais plutôt de profiter du confort du camping-car de Toni. Sous les rires de tout le monde, il a dit avec son style saxon sec : "Toni tu ne peux pas arrêter, je ne sais pas où je vais dormir sinon". Le choix du pilote peut être si simple après tout.

Calendrier IDM 2024

03.05. au 05.05.2024 Sachsenring

31.05. au 02.06.2024 Oschersleben

21.06. au 23.06.2024 Most

12.07. au 14.07.2024 Schleiz

16.08. au 18.08.2024 Assen

Août tba

20.09. au 22.09.2024 Hockenheim