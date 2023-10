GERT56 rimane fedele al trio di piloti IDM anche nel 2024

I programmi biennali che vengono sempre allestiti al GERT56 sono innanzitutto orientati alla vita e al lavoro dei membri del team e creano così una sicurezza di pianificazione per tutti. Per questo motivo, il team di Pirna ha già annunciato la sua costellazione per la prossima stagione IDM. Il team del capo Karsten Wolf punta sulla continuità e continuerà con i piloti di questa stagione, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig, anche nel prossimo anno.

Uno sguardo al passato

Dopo un discreto anno di debutto nel 2021, prima del passaggio all'IDM, con il successo nel Campionato del Mondo Endurance, e un 2022 segnato da podi all'inizio della stagione e da incidenti devastanti con infortuni per entrambi i piloti alla fine della stagione, era giunto il momento di una pausa. La struttura logistica è stata appianata e si è detto addio alla divisione Pro Superstock dopo che i piloti Rico Löwe e Jan Schmidt hanno appeso le loro combinazioni al chiodo. D'altro canto, sono state acquistate tre nuove BMW M 1000 RR di ultima generazione, dotate di una diagnostica ancora più completa, come i sensori di pressione degli pneumatici. Inoltre, il partner per le sospensioni mototech SPV di Rüdiger Kranz ha lanciato il prossimo razzo nel cielo delle sospensioni con la valvola SPV2 Pro.

La conversione

I capelli tirati tra il team e i fan a causa della decisione del team boss Karsten Wolf, che ha costretto Julian Puffe a lasciare il suo posto, hanno lasciato il posto, alla fine della stagione, a unghie mangiate e lacrime di gioia per le prestazioni complessive nelle gare. "Cosa può ancora ottenere un Toni Finsterbusch dopo il grave infortunio subito alla fine dell'estate della sua carriera?", sono le domande che sorgono spontanee. "Come se la caverà il giovanissimo, ma ricco di talento, Jan Ole Jähnig con il passaggio alla mille? E dove, e soprattutto come, si può andare a prendere un Patrick Hobelsberger pieno di ambizione e di brio nel momento più basso della sua carriera, e si può offrirgli il profilo di cui ha bisogno? E soprattutto, questo nuovo trio di piloti è in grado di sviluppare meccanismi e modi che si inseriscono nel quadro valoriale del GERT56 e questo mix favorisce le prestazioni o è davvero la fine della famiglia delle corse di cui alcuni hanno parlato?".

Il futuro

Come squadra, gli uomini del GERT56 hanno ottenuto una vittoria, sette secondi posti e due terzi posti nel 2023. Hobelsberger ha ottenuto punti in tutte le 14 gare. La scelta del pilota non è stata quindi una grande maratona di trattative, sia a livello di squadra sia tra i piloti stessi. Nel 2024, Hobelsberger, Finsterbusch e Jähnig correranno ancora con le BMW costruite da RS Speedbikes.

Il capo del team

"Non sono solo i dieci podi, non è solo il terzo posto assoluto nel campionato e la prima vittoria di Pax Hobelsberger per GERT56 a rispondere a tutte le domande in termini di risultati. È il modo in cui corriamo, il modo in cui trasportiamo questa passione intrinseca dal team boss, passando per i tecnici e i piloti, fino alla pista e poi alle tribune e agli schermi. I tre piloti hanno capito subito che lavorare insieme favorisce il successo individuale. Si sono presi il tempo necessario per conoscersi e i pregiudizi portati dall'esterno hanno rapidamente lasciato il posto a un approccio molto rispettoso e rilassato, che è comunque insito nell'ambiziosa ma sempre allegra truppa di Pirna.

Per farla breve, tutti e tre i corridori resteranno con il GERT56 nel 2024. Uno dei punti che tutti e tre i corridori hanno citato come motivo per un altro anno GERT56 è stata la permanenza degli altri due compagni di squadra in ogni caso. Se come squadra riusciamo a mettere insieme caratteri diversi e a tradurre questo spirito in risultati e divertimento, allora la famiglia delle corse sembra essere ancora intatta. Per questo non mi rimarranno impresse solo le immagini dei trofei alzati, ma soprattutto la scena davanti al podio di Assen, dove un Toni Finsterbusch, che era stato battuto in questa gara, si è precipitato sul podio e si è congratulato con i suoi due compagni di squadra per i loro successi.

Un altro motivo è stato che tutti si sono resi conto dei grandi progressi compiuti nello sviluppo della moto verso la fine della stagione, che si sono immediatamente ripercossi sui risultati. Appena in tempo per l'abolizione della griglia invertita, che ancora critico, i tecnici attorno ai capi equipaggio Ronny Schlieder, Holger Homfeldt e l'ex pilota dell'IDM Filip Altendorfer sono riusciti a sfruttare meglio il nuovo pneumatico, il che si è riflesso in un miglioramento delle qualifiche e delle fasi di partenza.

È possibile ottenere piloti di alto livello con un buon stipendio o benefici speciali. Noi, come team privato, non siamo in questa posizione e possiamo solo mettere in gioco la nostra qualità, la nostra esperienza e la nostra volontà di vincere le gare.

Nelle prossime settimane ci prepareremo e pianificheremo la nuova stagione. È molto importante continuare i colloqui con il partner BMW Motorrad, che hanno già preso una direzione molto positiva a Hockenheim. Ci sentiamo molto a nostro agio nel ruolo di sport cliente e credo che entrambe le parti possano vivere molto bene con lo status di stretta partnership con il produttore e l'autodeterminazione del team. Inoltre, i veicoli e le attrezzature devono essere rivisti e ottimizzati. È importante elaborare un piano di allenamento per l'inverno e la stagione che sia efficace e conveniente.

Infine, ecco un aneddoto su come si svolgono "realmente" queste decisioni. L'impertinente JO (Jan-Ole Jähnig) ha chiesto a Toni Finsterbusch, durante una serata informale, se avrebbe continuato a lavorare per un altro anno. È un segreto che i due sono molto amici, si allenano e fanno molto insieme e che il ruolo di mentore di Toni è stato ed è molto importante per lo sviluppo di Jan Ole. Questa volta, però, JO non puntava a questo, ma al comodo viaggio nel camper di Toni. Tra le risate fragorose di tutti, ha detto nel suo modo asciutto e sassone: "Toni non puoi fermarti, non so dove altro stare". Scegliere un pilota può essere così facile, dopo tutto.

Calendario IDM 2024

Dal 03.05. al 05.05.2024 Sachsenring

Dal 31.05. al 02.06.2024 Oschersleben

Dal 21.06. al 23.06.2024 Most

dal 12.07. al 14.07.2024 Schleiz

16.08. - 18.08.2024 Assen

Agosto tba

20.09. - 22.09.2024 Hockenheim