GERT56 mantém-se fiel ao trio de pilotos IDM também em 2024

Mais uma vez, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig vão competir na IDM Superbike 2024 com a BMW M 1000 RR na Equipa GERT56. Os objectivos estão claramente definidos. As ambições de título incluem.

Os programas de dois anos que são sempre estabelecidos no GERT56 são, acima de tudo, orientados para a vida e a vida profissional dos membros da equipa, criando assim segurança de planeamento para todos. Assim, a equipa de Pirna já anunciou a sua constelação de equipas para a próxima época IDM. A equipa do chefe Karsten Wolf aposta na continuidade e vai continuar com os pilotos desta época, Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig, também no próximo ano.

Um olhar para trás

Depois de um ano de estreia decente em 2021, antes da mudança para o IDM, em que foram bem sucedidos no Campeonato do Mundo de Resistência, e de um 2022 marcado por pódios no início da época e acidentes devastadores com lesões em ambos os pilotos no final da época, era altura de fazer uma pausa. A estrutura logística foi suavizada e foi dito adeus à divisão Pro Superstock depois de os pilotos Rico Löwe e Jan Schmidt terem pendurado as suas combinações. Por outro lado, foram adquiridas três novas BMW M 1000 RR de última geração e equipadas com diagnósticos ainda mais alargados, como sensores de pressão dos pneus. Para além disso, o parceiro de suspensão mototech SPV, em torno de Rüdiger Kranz, lançou a próxima fase de foguetão no céu da suspensão com a válvula SPV2 Pro.

A conversão

O arrancar de cabelos entre a equipa e os adeptos, devido à decisão do chefe de equipa Karsten Wolf em relação ao piloto Julian Puffe, que teve de abandonar o seu lugar, deu lugar, no final da época, a um roer de unhas e a lágrimas de alegria devido ao desempenho geral nas corridas. "O que é que um Toni Finsterbusch ainda pode conseguir depois da grave lesão no final do verão da sua carreira?" são as questões que se colocam. "Como é que o muito jovem, mas abençoado com talento, Jan Ole Jähnig lida com a mudança para mil? E onde e, sobretudo, como é que se vai buscar um Patrick Hobelsberger cheio de ambição e entusiasmo no ponto mais baixo da sua carreira e se lhe pode oferecer o perfil de que necessita? E, mais importante ainda, será que este novo trio de pilotos consegue desenvolver mecanismos e maneiras que se enquadrem no quadro de valores do GERT56 e será que esta mistura conduz ao desempenho ou será realmente o fim da família das corridas de que alguns têm falado?"

O futuro

Como equipa, os homens do GERT56 obtiveram uma vitória, sete segundos lugares e dois terceiros lugares em 2023. Hobelsberger marcou pontos em todas as 14 rondas. A escolha do piloto não foi, portanto, uma grande maratona de negociações, tanto do lado da equipa como entre os próprios pilotos. Em 2024, Hobelsberger, Finsterbusch e Jähnig voltarão a correr com as máquinas BMW construídas pela RS Speedbikes.

O chefe de equipa

"Não são apenas as dez subidas ao pódio, nem apenas o terceiro lugar na geral do campeonato e a primeira vitória de Pax Hobelsberger na GERT56 que respondem a todas as perguntas em termos de resultados. É o facto de como corremos, de como transportamos esta paixão inerente do chefe de equipa, passando pelos técnicos com os pilotos para a pista e depois para as bancadas e ecrãs. Os três pilotos compreenderam rapidamente que trabalhar em conjunto conduz ao sucesso individual. Os preconceitos trazidos do exterior rapidamente deram lugar a uma abordagem muito respeitosa e descontraída, que é inerente à ambiciosa mas sempre alegre equipa de Pirna.

Para encurtar a história, os três cavaleiros permanecerão no GERT56 em 2024. Um dos pontos que os três cavaleiros mencionaram como razão para mais um ano de GERT56 foi a permanência dos outros dois colegas de equipa em cada caso. Se nós, enquanto equipa, soubermos como juntar diferentes personalidades e traduzir este espírito em resultados e diversão, então a família das corridas parece ainda estar intacta. Assim, não só as imagens dos troféus erguidos permanecerão na minha memória, mas sobretudo a cena em frente ao pódio em Assen, onde um Toni Finsterbusch, que tinha sido derrotado nesta corrida, subiu ao pódio e felicitou os seus dois colegas de equipa pelos seus êxitos.

Outra razão foi o facto de todos se terem apercebido dos grandes progressos realizados no desenvolvimento da moto no final da época, o que se repercutiu imediatamente nos resultados. Mesmo a tempo da abolição da grelha invertida, que continuo a criticar, os técnicos em torno dos chefes de equipa Ronny Schlieder, Holger Homfeldt e do ex-piloto da IDM Filip Altendorfer conseguiram tirar melhor partido do novo pneu, o que se reflectiu numa melhoria significativa das fases de qualificação e de partida.

É certo que se pode conseguir pilotos de topo com um bom salário ou benefícios especiais. Nós, como equipa privada, não estamos nessa posição e só podemos colocar em jogo a nossa qualidade, a nossa experiência e a nossa vontade de ganhar corridas.

Nas próximas semanas, estaremos a preparar e a planear a nova época. É muito importante continuar as conversações com o parceiro BMW Motorrad, que já tomaram uma direção muito positiva em Hockenheim. Sentimo-nos muito confortáveis no papel de cliente desportivo e penso que ambas as partes podem viver muito bem com o estatuto de parceria estreita com o fabricante e a autodeterminação da equipa. Além disso, os veículos e o equipamento têm de ser revistos e optimizados. É importante elaborar um plano de treino para o inverno e para a época que seja eficaz e eficiente em termos de custos.

No final, uma anedota sobre como estas decisões são "realmente" tomadas. O atrevido JO (Jan-Ole Jähnig) perguntou a Toni Finsterbusch, numa ronda casual nocturna, se ele se manteria por mais um ano. É segredo para todos que os dois são amigos íntimos, treinam e fazem muita coisa juntos e que o papel de mentor de Toni foi e é muito importante para o desenvolvimento de Jan-Ole. No entanto, desta vez, JO não tinha isso como objetivo, mas sim a confortável viagem na autocaravana de Toni. Para uma gargalhada retumbante de todos, ele disse na sua maneira seca saxónica: "Toni, não podes parar, não sei onde ficar". Afinal, escolher um cavaleiro pode ser tão fácil.

Calendário IDM 2024

03.05. a 05.05.2024 Sachsenring

31.05. a 02.06.2024 Oschersleben

21.06. a 23.06.2024 Most

12.07. a 14.07.2024 Schleiz

16.08. a 18.08.2024 Assen

agosto tba

20.09. a 22.09.2024 Hockenheim