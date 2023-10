Patrick Hobelsberger (BMW): "Me quedo con el GERT56".

La primera vez siempre llega en algún momento. Esto es actualmente también cierto para el novato del IDM Superbike 2023 Patrick Hobelsberger, que amplió su contrato con el equipo BWM de Karsten Wolf por un año más. "Me quedo", explica Hobelsberger, "porque en mi carrera nunca he tenido la oportunidad de permanecer dos años en un equipo. Pero eso es lo que siempre he querido. Tenía la sensación de tener que empezar de cero cada año y eso siempre me molestó. Nunca podías llevar una base de la pretemporada al nuevo año y perfeccionarla en invierno".

"Ronny Schlieder, nuestro jefe de equipo, es tan perfeccionista como yo y encajamos muy bien", explica también Hobelsberger su decisión. "Por eso estoy seguro de que podemos volver a afinar el paquete como equipo. Estoy firmemente convencido de ello. Karsten Wolf también me ha prometido apoyo para mis pruebas privadas de invierno y esa fue otra razón para quedarme en el equipo. GERT56 es sólo un equipo privado y por lo tanto no puede hacer los tests como a mí me gustaría, pero me apoyan con piezas y apoyo, consejos y acción."

"Una pregunta que me hacen mucho", revela, "es cuáles son las ventajas de estar con GERT56. He estado en muchos equipos, por desgracia, incluso en uno, llegaron a ser campeones del mundo. En GERT56 tienes un ambiente completamente diferente, no como en las carreras, sino como ir a una fiesta familiar. Montar en ciclomotor con unos amigos el fin de semana. Es una base muy buena con toda la gente del equipo, un grupo amistoso. El entorno siempre es importante para mí, porque si funciona, puedes hacer muchas cosas posibles. Si no funciona, surgen problemas rápidamente, pero con GERT56 funciona. Los problemas siempre se han solucionado el 100% de las veces, ya sean técnicos u orga."

"KW no se ocupa de la parte técnica", describe al jefe del equipo, "así que trata con los patrocinadores y los pilotos de una manera completamente diferente. Eso también me ha ayudado en muchos aspectos a enfocar las cosas de una manera más relajada y también a discutir los problemas con él. Esa es una verdadera ventaja: KW no es un jefe de equipo tal y como lo conoces, sino que actúa y ayuda de una forma completamente diferente."

"¿Mis objetivos en 2024? Están bastante claros", dice Hobelsberger. "Corriendo un año más de IDM Superbike y habiendo terminado ya tercero este año, quiero luchar por el campeonato alemán. Este año ya estuve luchando por el título hasta la última carrera, ahora el objetivo es ganarlo. Estoy seguro de que el invierno me aportará muchas cosas en cuanto a pilotaje y técnica. Tengo muchas cosas planeadas, también con Peter Sebestyen, mi entrenador de pilotaje. Ya me ayudó mucho en Assen y Hockenheim, pero ahora llega la fase en la que tienes tiempo para aplicar aún más. El potencial del equipo y de la moto está ahí. Con la moto de GERT56, como en Hockenheim y Assen, se puede ganar. Lo he demostrado. Estoy seguro de que se puede competir por el campeonato con la BMW M 1000 RR GERT56, estoy firmemente convencido de ello".