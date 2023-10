Patrick Hobelsberger (BMW) : "Je reste avec GERT56".

Il y a toujours une première fois. C'est actuellement le cas pour le rookie de l'IDM Superbike 2023, Patrick Hobelsberger, qui a prolongé son contrat d'une année supplémentaire dans l'équipe BWM de Karsten Wolf. "Je reste", explique Hobelsberger, "parce que je n'ai jamais eu la possibilité de rester deux ans dans une équipe au cours de ma carrière. C'est pourtant ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai l'impression d'avoir dû recommencer à zéro chaque année et cela m'a toujours agacé. Tu n'as jamais pu prendre une base de la saison précédente pour l'emmener dans la nouvelle année et la peaufiner en hiver".

"Ronny Schlieder, notre chef d'équipe, est un perfectionniste comme moi et nous allons très bien ensemble", explique en outre Hobelsberger pour justifier sa décision. "C'est pourquoi je suis sûr qu'en tant qu'équipe, nous pouvons encore affiner le paquet. J'en suis fermement convaincu. Karsten Wolf m'a également promis son soutien pour mes tests hivernaux privés, ce qui a été une raison supplémentaire de rester dans l'équipe. GERT56 est une équipe privée et ne peut donc pas effectuer les tests comme je le souhaiterais, mais ils me soutiennent avec des pièces et du support, des conseils et des actions".

"Une question que l'on me pose souvent", révèle-t-il, "est de savoir quels sont les avantages d'être chez GERT56. J'ai déjà roulé dans beaucoup d'équipes, malheureusement, même dans une équipe qui a été championne du monde. Au GERT56, tu as une toute autre atmosphère, pas comme si tu faisais de la course, mais comme si tu allais à une fête de famille. Conduire une mobylette avec quelques amis le week-end. C'est une très bonne base avec tous les membres de l'équipe, un groupe amical. Pour moi, l'environnement est toujours important, car si cela fonctionne, on peut faire beaucoup de choses. Quand ça ne marche pas, on a vite des problèmes, mais au GERT56, ça marche. Les problèmes ont toujours été résolus dans 100 pour cent des cas, que ce soit au niveau technique ou de l'orga".

"KW ne s'occupe pas de l'aspect technique", décrit-il le chef d'équipe, "il aborde donc les sponsors et les pilotes de manière très différente. Cela m'a aidé sur de nombreux points à aborder les choses de manière plus détendue et à discuter des problèmes avec lui. C'est un véritable avantage - KW n'est pas un chef d'équipe comme on le connaît, mais il agit et aide de manière totalement différente".

"Mes objectifs pour 2024 ? Ils sont assez clairement définis", estime Hobelsberger. "Du fait que je cours une année de plus en IDM Superbike et que j'ai déjà terminé troisième cette année, je veux me battre pour le championnat allemand. Cette année, je me suis déjà battu pour le titre jusqu'à la dernière course, maintenant l'objectif est de gagner la chose. L'hiver va apporter des choses sur le plan de la conduite et de la technique, j'en suis sûr. J'ai prévu des choses, notamment avec Peter Sebestyen, mon coach d'équitation. Il m'a déjà beaucoup aidé à Assen et à Hockenheim, mais nous entrons maintenant dans une phase où l'on a le temps de mettre en œuvre encore plus de choses. Le potentiel de l'équipe et de la moto est là. Avec la moto du GERT56, comme c'était le cas à Hockenheim et à Assen, on peut gagner. Je l'ai d'ailleurs montré. Je suis sûr qu'avec la BMW M 1000 RR GERT56, on peut se battre pour le championnat, j'en suis intimement convaincu".