Patrick Hobelsberger (BMW): "Rimango con GERT56".

La prima volta arriva sempre prima o poi. Questo vale anche per il debuttante della IDM Superbike 2023 Patrick Hobelsberger, che ha prolungato di un altro anno il suo contratto con il team BWM di Karsten Wolf. "Rimango", spiega Hobelsberger, "perché nella mia carriera non ho mai avuto l'opportunità di rimanere con una squadra per due anni. Ma è quello che ho sempre voluto. Mi sembrava di dover ricominciare da zero ogni anno e questo mi ha sempre infastidito. Non si poteva mai portare una base dalla pre-stagione al nuovo anno e perfezionarla in inverno".

"Ronny Schlieder, il nostro capo equipaggio, è un perfezionista come me e ci troviamo molto bene insieme", spiega Hobelsberger. "Per questo sono sicuro che riusciremo a mettere a punto il pacchetto ancora una volta come squadra. Ne sono fermamente convinto. Karsten Wolf mi ha anche promesso supporto per i miei test invernali privati e questo è stato un altro motivo per rimanere in squadra. GERT56 è solo un team privato e quindi non può fare i test come vorrei, ma mi supporta con ricambi e assistenza, consigli e interventi".

"Una domanda che mi viene posta spesso", rivela, "è quali sono i vantaggi di stare con il GERT56. Ho fatto parte di molte squadre che purtroppo, anche in una sola, sono diventate campioni del mondo. Al GERT56 si respira un'atmosfera completamente diversa, non come quella delle corse, ma come quella di una festa in famiglia. Si va in motorino con alcuni amici nel fine settimana. C'è un'ottima base con tutte le persone della squadra, un gruppo amichevole. L'ambiente è sempre importante per me, perché se funziona si possono fare molte cose. Se non funziona, i problemi si presentano rapidamente, ma con GERT56 funziona. I problemi sono sempre stati risolti al 100%, sia tecnici che organizzativi".

"KW non si occupa dell'aspetto tecnico", descrive il boss della squadra, "quindi si approccia agli sponsor e ai piloti in modo molto diverso. Anche questo mi ha aiutato, sotto molti aspetti, ad affrontare le cose in modo più rilassato e a discutere con lui dei problemi. Questo è un vero vantaggio: KW non è un capo squadra come lo si conosce, ma agisce e aiuta in modo completamente diverso".

"I miei obiettivi per il 2024? Sono ben definiti", afferma Hobelsberger. "Correndo un altro anno di IDM Superbike ed essendo già arrivato terzo quest'anno, voglio lottare per il campionato tedesco. Quest'anno ero già in lotta per il titolo fino all'ultima gara, ora l'obiettivo è vincere. Sono sicuro che l'inverno porterà molto in termini di guida e tecnica. Ho in programma molte cose, anche con Peter Sebestyen, il mio allenatore di guida. Mi ha già aiutato molto ad Assen e Hockenheim, ma ora sta arrivando la fase in cui si ha il tempo di implementare ancora di più. Il potenziale della squadra e della moto c'è. Con la moto del GERT56, come ad Hockenheim e Assen, si può vincere. L'ho dimostrato. Sono sicuro che si può correre per il campionato con la BMW M 1000 RR GERT56, ne sono fermamente convinto".