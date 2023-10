Patrick Hobelsberger (BMW): "Vou ficar com o GERT56".

Depois de uma difícil época de 2022 no Campeonato do Mundo de Supersport, Hobelsberger encontrou uma nova casa para esta época com a equipa IDM Superbike e pretende continuar a correr com ela na próxima época.

A primeira vez chega sempre a uma determinada altura. Isto também é verdade para o estreante da IDM Superbike 2023, Patrick Hobelsberger, que prolongou o seu contrato com a equipa BWM de Karsten Wolf por mais um ano. "Vou ficar", explica Hobelsberger, "porque na minha carreira nunca tive a oportunidade de ficar com uma equipa durante dois anos. Mas é isso que sempre quis. Parecia que tinha de começar do zero todos os anos e isso sempre me irritou. Nunca se podia levar uma base da pré-época para o novo ano e aperfeiçoá-la no inverno."

"Ronny Schlieder, o nosso chefe de equipa, é um perfeccionista como eu e encaixamo-nos muito bem", explica Hobelsberger a sua decisão. "É por isso que tenho a certeza de que podemos afinar o pacote novamente como uma equipa. Estou firmemente convencido disso. Karsten Wolf também me prometeu apoio para os meus testes privados de inverno e essa foi outra razão para continuar na equipa. A GERT56 é apenas uma equipa privada e, por isso, não pode fazer os testes como eu gostaria, mas apoia-me com peças e apoio, conselhos e ação."

"Uma pergunta que me fazem muitas vezes", revela, "é quais são as vantagens de estar com o GERT56. Já fiz parte de muitas equipas e, infelizmente, até de uma equipa que se tornou campeã do mundo. No GERT56, o ambiente é completamente diferente, não é como uma corrida, mas como uma festa de família. Andar de ciclomotor com alguns amigos ao fim de semana. É uma base muito boa com todas as pessoas da equipa, um grupo amigável. O ambiente é sempre importante para mim, porque se funcionar, é possível fazer muitas coisas. Se não funcionar, surgem problemas rapidamente, mas com o GERT56 funciona. Os problemas foram sempre resolvidos a 100 por cento das vezes, quer fossem técnicos ou organizacionais."

"A KW não se ocupa da parte técnica", descreve o chefe de equipa, "por isso lida com os patrocinadores e os pilotos de uma forma completamente diferente. Isso também me ajudou em muitos aspectos a abordar as coisas de uma forma mais descontraída e também a discutir os problemas com ele. É uma verdadeira vantagem - KW não é um chefe de equipa como o conhecemos, mas age e ajuda de uma forma completamente diferente."

"Os meus objectivos para 2024? Estão muito bem definidos", diz Hobelsberger. "Ao correr mais um ano na IDM Superbike e tendo já terminado em terceiro este ano, quero lutar pelo campeonato alemão. Este ano já estava a lutar pelo título até à última corrida, agora o objetivo é ganhar. Tenho a certeza que o inverno vai trazer muita coisa em termos de condução e técnica. Tenho muitas coisas planeadas, também com o Peter Sebestyen, o meu treinador de pilotagem. Ele já me ajudou muito em Assen e Hockenheim, mas agora está a chegar a fase em que temos tempo para implementar ainda mais. O potencial da equipa e da moto está lá. Com a mota da GERT56, tal como aconteceu em Hockenheim e Assen, é possível ganhar. Já o demonstrei. Tenho a certeza que se pode correr para o campeonato com a BMW M 1000 RR GERT56, estou firmemente convencido disso."