Finsterbusch y Jähnig continúan en el IDM-WG 2024

"Me quedo", dice Toni Finsterbusch, explicando sus razones para prorrogar un año más su contrato IDM con el equipo GERT56, "porque sigo divirtiéndome mucho compitiendo y porque el entorno no podría ser mejor para mí. La ventaja es que se ha convertido en una familia para mí. Puedo confiar plenamente en los chicos y chicas, sean quienes sean. Aparte de los fines de semana de carreras, también nos divertimos mucho. El trabajo que conlleva, creo que también puedo devolverlo bastante bien con actuaciones. Lo que marca la diferencia con el GERT56 es que aquí todo el mundo envidia el éxito del otro, aunque sea un deporte individual. Tanto J/O como Pax, todos nos ayudamos, tiramos unos de otros a veces y, por lo tanto, todos nos beneficiamos mutuamente. Mi objetivo para el año que viene es llegar bien, tal vez abandonar menos, para no estrellarme ni ser derribado yo mismo, y luego llegar sano. Si lo conseguimos, creo que al final volveremos a estar en una buena posición".

Jan-Ole Jähnig, cuya curva de rendimiento subió significativamente a finales de 2023, no solo aprecia la cooperación con sus compañeros, sino que también se alegra de poder ampliar su subarriendo en el motorhome de Toni Finsterbusch, además de su contrato con el equipo GERT56. "Estoy deseando volver a atacar en 2024", tiene claro. "El año ha ido genial, apenas hemos tenido problemas, ningún defecto técnico, puedo confiar ciegamente en mi equipo. Ha sido un año estupendo y espero que siga así en 2024. En realidad, ese era el plan desde el principio, correr durante dos años, como mínimo. Lo que marca la diferencia en el GERT56 es la cohesión familiar y el estrecho contacto con los compañeros de equipo. El intercambio de información siempre vale mucho, sobre todo para un novato como yo. Como objetivo para el año que viene, me gustaría aspirar a estar entre los diez primeros de forma constante y me gustaría mejorar en todos los circuitos."

Calendario IDM 2024

03.05. a 05.05.2024 Sachsenring

31.05. a 02.06.2024 Oschersleben

21.06. a 23.06.2024 Most

12.07. a 14.07.2024 Schleiz

16.08. a 18.08.2024 Assen

Agosto tba

20.09. a 22.09.2024 Hockenheim