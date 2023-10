Finsterbusch et Jähnig toujours dans le groupe de travail IDM 2024

L'un est à nouveau rapide, l'autre l'est de plus en plus. L'année prochaine, Toni Finsterbusch et Jan Ole Jähnig continueront à se battre aux côtés de Patrick Hobelsberger au sein de l'équipe GERT56 et se partageront un stand.

"Toni Finsterbusch explique les raisons qui l'ont poussé à prolonger d'un an son contrat IDM avec le team GERT56 : "Je reste parce que j'ai toujours autant de plaisir à courir et que l'environnement ne pourrait pas être meilleur pour moi. L'avantage, c'est que c'est devenu comme une famille pour moi. Je peux compter entièrement sur les garçons et les filles, quels qu'ils soient. En dehors des week-ends de course, nous nous amusons aussi énormément. Je pense que je peux rendre le travail qu'il y a derrière par des performances. Ce qui fait la différence au GERT56, c'est que tout le monde veut que l'autre réussisse, même si c'est un sport individuel. Que ce soit J/O ou Pax, nous nous aidons tous les uns les autres, nous nous tirons parfois la bourre et profitons ainsi tous les uns des autres. Pour l'année prochaine, mon objectif est le suivant : bien passer, peut-être moins tomber, c'est-à-dire ne pas tomber soi-même ou être abattu, et passer ensuite en bonne santé. Si nous y parvenons, je pense que nous serons à nouveau bien placés à la fin".

Jan-Ole Jähnig, dont la courbe de performance est montée en flèche à la fin de l'année 2023, apprécie non seulement la collaboration avec ses collègues, mais se réjouit également de pouvoir prolonger son contrat de sous-location dans le camping-car de Toni Finsterbusch, en plus de son contrat avec l'équipe GERT56. "J'ai hâte de repartir à l'attaque en 2024", son attitude claire. "L'année s'est tout simplement super bien passée, nous n'avons pratiquement pas eu de problèmes, pas de défauts techniques, je peux faire aveuglément confiance à mon équipage. C'était une super année et j'espère que cela continuera ainsi en 2024. C'est d'ailleurs ce qui était prévu dès le départ, à savoir deux ans de course au minimum. Ce qui fait la différence au GERT56, c'est l'esprit de famille et le contact vraiment étroit avec les coéquipiers. L'échange de données est toujours très précieux, surtout pour une recrue comme moi. Comme objectif pour l'année prochaine, je voudrais viser le top 10 de manière constante et je voudrais m'améliorer sur tous les circuits".

Calendrier IDM 2024

03.05. au 05.05.2024 Sachsenring

31.05. au 02.06.2024 Oschersleben

21.06. au 23.06.2024 Most

12.07. au 14.07.2024 Schleiz

16.08. au 18.08.2024 Assen

Août tba

20.09. au 22.09.2024 Hockenheim