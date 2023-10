Finsterbusch e Jähnig continuano a far parte dell'IDM-WG 2024

"Rimango", dice Toni Finsterbusch, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a prolungare di un altro anno il suo contratto IDM con il Team GERT56, "perché mi diverto ancora molto a correre e perché l'ambiente non potrebbe essere migliore per me. Il vantaggio è che è diventato come una famiglia per me. Posso fare pieno affidamento sui ragazzi e sulle ragazze, indipendentemente da chi siano. Oltre ai weekend di gara, ci divertiamo anche molto. Con il lavoro che c'è dietro, credo di poter ricambiare abbastanza bene con le prestazioni. Ciò che fa la differenza con il GERT56 è che tutti qui non si lamentano del successo dell'altro, anche se si tratta di uno sport individuale. Sia J/O che Pax - tutti ci aiutiamo a vicenda, ci tiriamo a vicenda a volte e quindi tutti traiamo beneficio l'uno dall'altro. Il mio obiettivo per l'anno prossimo è quello di arrivare in fondo bene, magari abbandonando meno, in modo da non cadere o essere abbattuto io stesso, e poi arrivare in salute. Se riusciremo a farlo, credo che alla fine saremo di nuovo in una buona posizione".

Jan-Ole Jähnig, la cui curva di rendimento si è alzata notevolmente alla fine del 2023, non solo apprezza la collaborazione con i suoi colleghi, ma è anche felice di poter prolungare il suo subaffitto nel motorhome di Toni Finsterbusch oltre al suo contratto con il Team GERT56. "Non vedo l'ora di attaccare di nuovo nel 2024", è il suo chiaro atteggiamento. "L'anno è andato benissimo, non abbiamo avuto quasi nessun problema, nessun difetto tecnico, posso fidarmi ciecamente del mio equipaggio. È stato un anno super e spero che continui così anche nel 2024. In realtà il piano era questo fin dall'inizio: correre per almeno due anni". Ciò che fa la differenza al GERT56 è la coesione familiare e lo stretto contatto con i compagni di squadra. Lo scambio di informazioni vale sempre molto, soprattutto per un esordiente come me. Come obiettivo per il prossimo anno, vorrei puntare alla top ten con costanza e vorrei migliorare su tutte le piste".

Calendario IDM 2024

Dal 03.05 al 05.05.2024 Sachsenring

Dal 31.05. al 02.06.2024 Oschersleben

Dal 21.06. al 23.06.2024 Most

Dal 12.07. al 14.07.2024 Schleiz

16.08. - 18.08.2024 Assen

Agosto tba

20.09. - 22.09.2024 Hockenheim