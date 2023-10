Finsterbusch e Jähnig continuam no IDM-WG 2024

"Vou ficar", diz Toni Finsterbusch, explicando as razões que o levaram a prolongar o seu contrato IDM com a Team GERT56 por mais um ano, "porque continuo a divertir-me muito nas corridas e porque o ambiente não podia ser melhor para mim. A vantagem é que se tornou numa família para mim. Posso confiar plenamente nos rapazes e raparigas, independentemente de quem sejam. Para além dos fins-de-semana de corrida, também nos divertimos muito. Penso que o trabalho que dá, também posso retribuir muito bem com desempenhos. O que faz a diferença no GERT56 é o facto de todos aqui também não quererem o sucesso dos outros, apesar de se tratar de um desporto individual. Tanto J/O como Pax - todos nos ajudamos uns aos outros, puxamos uns pelos outros por vezes e, portanto, todos beneficiamos uns dos outros. O meu objetivo para o próximo ano é passar bem, talvez desistir menos, para não ter acidentes ou ser abatido, e depois passar com saúde. Se conseguirmos fazer isso, penso que estaremos novamente numa boa posição no final."

Jan-Ole Jähnig, cuja curva de desempenho subiu significativamente no final de 2023, não só aprecia a cooperação com os seus colegas, como também está satisfeito por poder prolongar o seu subarrendamento na autocaravana de Toni Finsterbusch, para além do seu contrato com a Team GERT56. "Estou ansioso por voltar a atacar em 2024", afirma claramente. "O ano correu muito bem, quase não tivemos problemas, não houve falhas técnicas, posso confiar plenamente na minha equipa. Foi um ano fantástico e espero que continue assim em 2024. Na verdade, esse era o plano desde o início, correr durante dois anos, pelo menos. O que faz a diferença no GERT56 é a coesão familiar e o contacto muito próximo com os colegas de equipa. A troca de informações vale sempre muito a pena, especialmente para um novato como eu. Como objetivo para o próximo ano, gostaria de apontar para os dez primeiros de forma consistente e gostaria de melhorar em todas as pistas."

Calendário IDM 2024

03.05. a 05.05.2024 Sachsenring

31.05. a 02.06.2024 Oschersleben

21.06. a 23.06.2024 Most

12.07. a 14.07.2024 Schleiz

16.08. a 18.08.2024 Assen

agosto tba

20.09. a 22.09.2024 Hockenheim