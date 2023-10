Wolf envoie ses félicitations pour le championnat du monde à Alt et HRP à Jerez

Florian Alt, champion de l'IDM Superbike cette année, s'est lancé le week-end dernier sur la scène mondiale avec son équipe Holzhauer Racing Promotion. Ensemble, ils ont demandé une wild card pour la finale à Jerez, en Espagne, et l'ont obtenue peu avant la finale de l'IDM fin septembre.

Avec sa Honda IDM modifiée, un châssis modifié et les petites pièces nécessaires pour le championnat du monde, ils se sont rendus en Espagne et ont livré une solide performance en se classant 19e, 18e et 22e. Il n'était pas vraiment surprenant qu'une moto de stock modifiée ne permette pas d'atteindre la phalange des pilotes d'usine et des pilotes soutenus par le constructeur. Mais l'engagement financé par les sponsors HRP a tout de même permis d'affronter l'élite mondiale en matière de Superbike.

D'un côté, Alt a été félicité d'avoir osé faire ce pas et de l'avoir financé avec son équipe. D'un autre côté, certaines voix négatives se sont élevées pour critiquer ses performances en championnat du monde et en IDM Superbike.

Une raison suffisante pour que le chef d'équipe IDM Karsten Wolf, qui s'occupe avec son équipe GERT56 de Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig, prenne la parole :

"En fait, je voulais rester à l'écart, mais je pense que je le dois à Flo, à Jens Holzhauer et à l'IDM pour la classification de la performance. Nous voulions faire une intervention wild-card en WorldSBK à Oschersleben en 2020 avec Lucy Glöckner. Nous nous sommes donné un an pour la préparation et pourtant, je l'ai complètement sous-estimée. La Superbike existait déjà et nous avions fait des essais à Alcarras et à Oschersleben. Mais à cause de Corona, la course a été annulée".

"Premièrement, je peux dire qu'une Superbike avec tous ses composants spéciaux n'est pas tout de suite plus rapide qu'une Stockbike triée. Deuxièmement, il faut respecter HRP, car il faut tellement d'équipement supplémentaire pour qu'ils te laissent aller sur la piste. Ainsi, tu dois créer les conditions pour que les signaux de drapeau et les informations de la direction de course arrivent sur ton Dash avec un système de transpondeur spécial supplémentaire. Et si vous avez l'occasion de regarder un SBK WM et un SBK IDM, c'est étonnant que nous soyons si proches avec les libertés existantes".

"Florian Alt a mérité d'être champion IDM et sa classe purement pilote suffit certainement pour faire mieux. Mais le désavantage technique et le manque de tests avec la nouvelle configuration ont imposé des limites à un tel projet de championnat du monde. C'est pourquoi je n'apprécie pas le traitement méprisant du pilote et de l'équipe et j'espère vous avoir vraiment fait comprendre les choses de mon point de vue".

"La question est : pourquoi le faire alors ? Tout simplement parce qu'il est toujours bon et juste de se mesurer aux meilleurs, d'acquérir de l'expérience sur le plan de la conduite, de la technique et de l'organisation, afin d'être prêt pour le moment où l'on aura peut-être besoin de ces choses. Et encore une chose sur le niveau de conduite. Garrett Gerloff et Loris Baz étaient invités à l'IDM avec Michael Galinski au Red Bull Ring. C'était très amusant de se mesurer à ces garçons et nous n'étions pas si loin. Mais il faut dire aussi que les deux ont dû s'habituer au stockbike. Mais dans l'ensemble, je trouve que les courses invitées dans les deux sens sont une bonne chose en termes d'attractivité et de développement. Je tiens à féliciter Florian Alt et Honda Holzhauer pour cette belle performance. Vous avez dignement représenté l'IDM en WorldSBK, vous l'avez fait une fois. Sincèrement, KW GERT56".