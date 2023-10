Wolf invia le congratulazioni per la Coppa del Mondo ad Alt e HRP dopo Jerez

Florian Alt, campione IDM Superbike di quest'anno, si è avventurato sulla scena mondiale lo scorso fine settimana insieme al suo team Holzhauer Racing Promotion. Insieme avevano richiesto una wildcard per la finale di Jerez, in Spagna, e poco prima della finale IDM di fine settembre l'hanno ottenuta.

Con la loro Honda IDM modificata, un telaio modificato e le piccole parti necessarie per l'evento del Campionato del Mondo, sono partiti per la Spagna e hanno fornito una solida prestazione con 19°, 18° e 22° posto. Non c'era da stupirsi che una moto di serie modificata non fosse in grado di penetrare nella falange dei piloti ufficiali e di quelli supportati dalla fabbrica. Ma almeno lo sforzo sponsorizzato da HRP li ha messi di fronte all'élite mondiale della Superbike.

Da un lato, Alt ha ricevuto molti elogi per aver osato fare questo passo e per averlo finanziato insieme alla sua squadra. D'altra parte, ci sono state anche alcune voci negative che hanno criticato le sue prestazioni nel Campionato del Mondo e nella Superbike IDM.

Un motivo sufficiente perché il boss del team IDM Karsten Wolf, che si occupa di Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig con il suo team GERT56, si esprimesse:

"In realtà volevo restarne fuori, ma credo di dover classificare la prestazione a Flo, Jens Holzhauer e all'IDM. Volevamo correre una gara wild-card nel WorldSBK a Oschersleben con Lucy Glöckner nel 2020. Abbiamo impiegato un anno per prepararci eppure ho sottovalutato completamente la situazione. La Superbike esisteva già e abbiamo fatto dei test ad Alcarras e Oschersleben. Poi, a causa di Corona, la gara è stata annullata".

"In primo luogo, posso dire che una Superbike con tutti i suoi componenti speciali non è immediatamente più veloce di una moto di serie ordinata. In secondo luogo, complimenti all'HRP, perché ci vuole molto equipaggiamento extra per permetterti di scendere in pista. Quindi bisogna creare le condizioni affinché i segnali delle bandiere e le informazioni del controllo gara arrivino alla vostra Dash con un sistema di transponder speciale aggiuntivo. Se avete la possibilità di guardare una SBK del Campionato del Mondo e una SBK dell'IDM, è incredibile che siamo così vicini con le libertà esistenti".

"Florian Alt ha meritato di diventare campione IDM e la sua classe di guida pura è sicuramente sufficiente per fare di più. Ma lo svantaggio tecnico e la mancanza di test con la nuova configurazione pongono dei limiti a un simile progetto di Campionato del Mondo. Per questo non mi piace il trattamento irrispettoso nei confronti di pilota e squadra e spero di aver davvero avvicinato le cose dal mio punto di vista".

"La domanda è: perché farlo allora? Semplicemente, è sempre bello e giusto competere con i migliori, fare esperienza di guida, tecnica e organizzativa, per essere preparati per un momento in cui le cose potrebbero essere necessarie. Un'ultima cosa sul livello di guida. Garrett Gerloff e Loris Baz sono stati ospiti dell'IDM con Michael Galinski al Red Bull Ring. È stato molto divertente competere con loro e non eravamo poi così lontani. Ma è anche vero che hanno dovuto prima abituarsi alla moto di serie. Tutto sommato, credo che l'avvio degli ospiti in entrambe le direzioni sia positivo, in termini di attrattiva e di sviluppo. Vorrei congratularmi con Florian Alt e Honda Holzhauer per la loro grande prestazione. Avete rappresentato l'IDM nel WorldSBK in modo degno, lo avete appena fatto. Con rispetto, KW GERT56".