Wolf envia felicitações da Taça do Mundo a Alt e HRP após Jerez

O chefe de equipa da IDM Superbike, Karsten Wolf, reage ao que considera ser uma crítica parcialmente exagerada a Florian Alt, à sua participação no Campeonato do Mundo na final de Superbike em Jerez e às prestações da IDM.

Florian Alt, o campeão da IDM Superbike deste ano, aventurou-se no palco mundial no fim de semana passado, juntamente com a sua equipa Holzhauer Racing Promotion. Juntos, tinham-se candidatado a um wildcard para a final em Jerez, Espanha, e pouco antes da final da IDM no final de setembro, foi-lhes atribuído.

Com a sua Honda IDM modificada, um chassis modificado e as pequenas peças necessárias para o evento do Campeonato do Mundo, partiram para Espanha e tiveram um desempenho sólido com 19º, 18º e 22º lugares. Não era de admirar que uma mota de stock com motor de combustão não conseguisse entrar na falange dos pilotos de fábrica e dos pilotos apoiados pela fábrica. Mas, pelo menos, o esforço patrocinado pela HRP colocou-os na frente da elite mundial das Superbike.

Por um lado, Alt recebeu muitos elogios por se ter atrevido a dar este passo e por o ter financiado juntamente com a sua equipa. Por outro lado, houve também uma ou duas vozes negativas que criticaram o seu desempenho no Campeonato do Mundo e na IDM Superbike.

Razão suficiente para que o chefe de equipa da IDM, Karsten Wolf, que cuida de Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig com a sua equipa GERT56, se pronunciasse:

"Na verdade, eu queria ficar de fora, mas acho que devo ao Flo, ao Jens Holzhauer e à IDM a classificação do desempenho. Queríamos fazer uma corrida de wild-card no WorldSBK em Oschersleben com Lucy Glöckner em 2020. Levámos um ano a prepararmo-nos para ela e, no entanto, subestimei-a completamente. A Superbike já existia e fizemos testes com ela em Alcarras e Oschersleben. Depois, por causa do Corona, a corrida foi cancelada".

"Em primeiro lugar, posso dizer que uma superbike com todos os seus componentes especiais não é imediatamente mais rápida do que uma moto de série. Em segundo lugar, parabéns à HRP, porque é preciso muito equipamento extra para que eles nos deixem entrar na pista. Por isso, é preciso criar condições para que os sinais de bandeira e as informações do controlo da corrida cheguem ao Dash através de um sistema de transponder especial adicional. E se alguma vez tivermos a oportunidade de assistir a um Campeonato do Mundo SBK e a um IDM SBK, é espantoso que estejamos tão próximos com as liberdades existentes."

"Florian Alt mereceu tornar-se campeão IDM e a sua classe de pilotagem pura é certamente suficiente para mais. Mas a desvantagem técnica e a falta de testes com a nova configuração colocam limites a este projeto de Campeonato do Mundo. É por isso que não gosto do tratamento desrespeitoso do piloto e da equipa e espero ter aproximado as coisas do meu ponto de vista."

"A questão é: porquê fazê-lo então? Muito simplesmente, é sempre bom e correto competir com os melhores, ganhar experiência de condução, técnica e organizacional, para estar preparado para uma altura em que as coisas possam ser necessárias. E mais uma coisa sobre o nível de condução. Garrett Gerloff e Loris Baz foram convidados no IDM e Michael Galinski no Red Bull Ring. Foi muito divertido competir com eles e não estávamos assim tão longe. Mas também é verdade que eles tiveram de se habituar primeiro à mota de stock. Em suma, penso que os pilotos convidados em ambas as direcções são bons, em termos de atratividade e desenvolvimento. Gostaria de felicitar Florian Alt e Honda Holzhauer pelo seu excelente desempenho. Representaram a IDM no WorldSBK de uma forma digna, acabaram de o fazer. Com todo o respeito, KW GERT56".