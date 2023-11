Tati Mercado : de zéro à 100 en WorldSBK

Leandro "Tati" Mercado s'attendait probablement à passer un week-end tranquille la semaine dernière, après que l'Argentin ait terminé avec succès le championnat du monde IDM Superbike et le championnat du monde d'endurance pour cette année. L'un ou l'autre regard sur l'écran en direction de Jerez, où se déroulait la finale du WorldSBK, était certainement prévu pour Mercado. Après tout, il a lui-même fait partie du paddock du championnat du monde pendant de nombreuses années. Mais le téléphone de Mercado a sonné. "Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel", raconte-t-il après coup, "me demandant si je pouvais remplacer Eric Granado pour le dernier rendez-vous du WorldSBK". Et il a pu.

"Malheureusement, suite à une chute lors de la manche portugaise du championnat du monde, au cours de laquelle il s'est blessé à la main, Eric Granado a été déclaré inéligible pour le week-end", a expliqué le team Petronas MIE Honda. On s'est souvenu de Mecado, qui avait déjà couru pour l'équipe en 2021 et 2022 dans le cadre du championnat du monde.

"Nous avons bien progressé jusqu'à présent, d'une séance à l'autre", expliquait Mercado samedi après sa 17e place : "Nous avons apporté quelques modifications aux réglages qui correspondent à mon style de pilotage et les choses se sont progressivement améliorées. Je n'avais pas de réelles attentes avant la course, si ce n'est de la terminer et bien sûr de faire de mon mieux. Il était clair dès le départ que ce serait difficile, car je n'avais eu que deux séances pour me préparer. Mon rythme a néanmoins été constant et, même si j'ai eu du mal avec l'adhérence à l'arrière, je suis satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées".

Dimanche, Mercado a décroché les 20e et 21e places : "Au final, nous avons progressé tout au long du week-end et j'ai été meilleur en course 2 qu'en course 1", a-t-il déclaré en guise de bilan personnel. "Ce n'était pas facile de partir directement le vendredi sans préparation, mais j'ai le sentiment que nous avons amélioré la moto à chaque sortie et nous ne pouvions pas espérer beaucoup plus. Je tiens à remercier l'équipe de m'avoir invité à rouler et je suis heureux que nous ayons pu terminer les courses sans commettre d'erreur".