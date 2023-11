Tati Mercado: da zero a 100 nel WorldSBK

Un giorno prima delle prime prove libere del WorldSBK a Jerez, Tati Mercado non sapeva a colazione cosa avrebbe portato la giornata. Il giorno dopo, improvvisamente, era di nuovo in sella alla MIE Honda e faceva parte del Campionato del Mondo.

Leandro "Tati" Mercado si aspettava probabilmente un fine settimana tranquillo la scorsa settimana, dopo che l'argentino aveva completato con successo il campionato IDM Superbike e il campionato mondiale Endurance per quest'anno. Mercado ha sicuramente dato un'occhiata allo schermo in direzione di Jerez, dove si stavano svolgendo le finali del WorldSBK. Dopo tutto, lui stesso ha fatto parte del paddock del Campionato del Mondo per molti anni. Ma poi il telefono di Mercado ha squillato. "Mi hanno chiamato giovedì pomeriggio", racconta a posteriori, "chiedendomi se potevo sostituire Eric Granado nell'ultimo evento del WorldSBK". E così è stato.

"Purtroppo Eric Granado è stato dichiarato ineleggibile per il fine settimana dopo una caduta nel round portoghese del Campionato del Mondo in cui ha riportato un infortunio alla mano", ha spiegato il team Petronas MIE Honda. Hanno richiamato Mecado, che aveva già corso per la squadra nel WRC nel 2021 e nel 2022.

"Finora abbiamo fatto buoni progressi, da una sessione all'altra", ha detto Mercado sabato dopo il 17° posto, "abbiamo apportato alcune modifiche all'assetto per adattarlo al mio stile di guida e le cose hanno iniziato a migliorare. Non avevo alcuna aspettativa prima della gara, se non quella di finire e ovviamente di fare del mio meglio. Era chiaro fin dall'inizio che sarebbe stato difficile, visto che avevo solo due sessioni per prepararmi. Tuttavia, il mio ritmo è stato costante e, anche se ho avuto problemi di aderenza al posteriore, sono contento di come è andata".

Domenica Mercado ha conquistato il 20° e il 21° posto: "Alla fine abbiamo fatto progressi durante tutto il fine settimana e in Gara 2 sono andato meglio che in Gara 1", ha detto a proposito dei suoi risultati personali. "Non è stato facile partire subito il venerdì senza preparazione, ma credo che abbiamo migliorato la moto a ogni giro e non potevamo aspettarci molto di più. Voglio ringraziare la squadra per avermi invitato a correre e sono felice che siamo riusciti a concludere le gare senza errori".