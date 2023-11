Tati Mercado: De zero a 100 no WorldSBK

Um dia antes do primeiro treino livre do WorldSBK em Jerez, Tati Mercado não sabia ao pequeno-almoço o que o dia lhe traria. No dia seguinte, estava subitamente de volta à MIE Honda e a fazer parte do Campeonato do Mundo.

Leandro "Tati" Mercado estava provavelmente à espera de um fim de semana calmo na semana passada, depois de o argentino ter concluído com sucesso o IDM Superbike e o Campeonato do Mundo de Resistência deste ano. O olhar estranho para o ecrã na direção de Jerez, onde se realizavam as finais do WorldSBK, estava certamente na mente de Mercado. Afinal de contas, ele próprio tinha feito parte do paddock do Campeonato do Mundo durante muitos anos. Mas depois o telefone de Mercado tocou. "Recebi uma chamada na quinta-feira à tarde," conta em retrospetiva, "a perguntar se podia substituir o Eric Granado na última prova do WorldSBK." E ele podia.

"Infelizmente, Eric Granado foi considerado inelegível para o fim de semana após uma queda na ronda portuguesa do Campeonato do Mundo, na qual sofreu uma lesão na mão", explicou a equipa Petronas MIE Honda. A equipa recordou Mecado, que já tinha corrido para a equipa no WRC em 2021 e 2022.

"Fizemos bons progressos até agora, de uma sessão para a outra", disse Mercado no sábado, depois de terminar em 17º. "Fizemos algumas mudanças de configuração para se adequar ao meu estilo de pilotagem e as coisas começaram a melhorar. Não tinha quaisquer expectativas antes da corrida, para além de querer terminá-la e, claro, dar o meu melhor. Era claro desde o início que seria difícil, uma vez que só tive duas sessões para me preparar. Ainda assim, o meu ritmo foi consistente e, apesar de ter tido dificuldades com a aderência na traseira, estou satisfeito com a forma como correu."

No domingo, Mercado ficou em 20º e 21º lugares. "No final, fizemos progressos ao longo do fim de semana e na Corrida 2 estive melhor do que na Corrida 1", disse ele sobre os seus resultados pessoais. "Não foi fácil começar logo na sexta-feira sem preparação, mas sinto que melhorámos a moto a cada volta e não podíamos esperar muito mais do que isso. Quero agradecer à equipa por me ter convidado para correr e estou contente por termos conseguido terminar as corridas sem erros."