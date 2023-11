Denis Hertrampf tient à Vladimir Leonov pour 2024

Vladimir Leonov, de l'équipe de Denis Hertrampf, a certes régulièrement marqué des points en IDM Superbike avec sa Yamaha R1, mais l'homme de Moscou n'a pas pu renouer avec ses succès passés lors de cette saison d'IDM Superbike 2023. Au total, l'ancien pilote du championnat du monde a récolté 69 points et s'est ainsi retrouvé à la 13e place du résultat final.

Même si la saison qui vient de s'achever n'a pas été très enthousiasmante, le chef d'équipe Denis Hertrampf souhaite poursuivre la voie qu'il a choisie avec Leonov en IDM Superbike 2024. "Nous y avons déjà pensé", déclare Hertrampf, "et nous nous lançons maintenant dans la planification. Le rapprochement avec le constructeur Yamaha est en place". Reste à savoir à quoi cela ressemblera exactement. En effet, la rumeur selon laquelle Marvin Fritz pourrait rejoindre l'IDM Superbike en 2024 avec son chef d'équipe EWC Mandy Kainz est persistante. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on verra comment Yamaha répartira ses faveurs entre les teams IDM.

Alors que Hertrampf prévoit de retrouver Leonov, Daniel Kartheininger a mis fin à sa carrière avec la finale du Hockenheimring. "En accord avec Yamaha, nous allons à nouveau concourir dans différentes catégories l'année prochaine", explique Hertrampf. "Nous avons continué à nous développer cette année et avons également apporté quelques changements au sein de l'équipe. Nous avons donc affiné le package global. Nous nous sommes adaptés à la nouvelle électronique. Nous avons également fait des efforts dans la manière de travailler et dans la préparation".

"Nous n'avons malheureusement pas pu faire les tests que nous voulions en amont de l'IDM 2023", poursuit Hertrampf. Car pour Leonov aussi, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences négatives. S'il souhaite se rendre à l'IDM depuis sa ville natale de Moscou ou dans d'autres pays européens, le trajet est compliqué. Il n'y a pas de liaisons directes et il faut souvent faire de longs détours. De plus, Leonov a connu des difficultés lors de différentes courses. Au Sachsenring, il a glissé et s'est retrouvé avec un gros genou. Lors de la course sur le Schleizer Dreieck, Leonov a gardé de mauvais souvenirs de l'année précédente, où il s'était longuement blessé à la main. Au Red Bull Ring et lors de la finale, le pilote Yamaha a été victime d'une infection fébrile.

"Mais j'aimerais bien continuer avec lui", assure Hertrampf. "Et pour cela, nous voulons éventuellement utiliser une deuxième moto, nous verrons".

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points