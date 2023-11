Denis Hertrampf si tiene stretto Vladimir Leonov per il 2024

Anche se quest'anno le cose non sono andate così bene nell'IDM Superbike per l'ex pilota russo del Campionato del Mondo e il podio del 2023 era lontano, il duo Yamaha vuole continuare.

Vladimir Leonov, del team di Denis Hertrampf, ha ottenuto regolarmente punti nella IDM Superbike con la sua Yamaha R1, ma il pilota moscovita non è riuscito a ripetere i suoi successi passati in questa stagione della IDM Superbike 2023. L'ex pilota del Campionato del Mondo ha raccolto un totale di 69 punti, finendo così al 13° posto nel risultato finale.

Anche se la stagione passata non è stata così brillante, il capo del team Denis Hertrampf vorrebbe continuare sulla strada scelta con Leonov nella IDM Superbike 2024. "Ci abbiamo già pensato", dice Hertrampf, "e stiamo iniziando a pianificare. L'alleanza con il produttore Yamaha è già pronta. Resta da vedere come sarà esattamente. Ci sono voci insistenti che Marvin Fritz, insieme al suo capo squadra EWC Mandy Kainz, potrebbe entrare nella IDM Superbike nel 2024. Solo allora vedremo come Yamaha distribuirà i suoi favori tra i team IDM.

Mentre Hertrampf sta progettando un ricongiungimento con Leonov, Daniel Kartheininger ha chiuso la sua carriera con il finale all'Hockenheimring. "L'anno prossimo, in accordo con la Yamaha, gareggeremo ancora in classi diverse", spiega Hertrampf. "Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore sviluppo e abbiamo anche cambiato alcune cose all'interno della squadra. In altre parole, abbiamo perfezionato il pacchetto complessivo. Ci siamo adattati alla nuova elettronica. Abbiamo fatto qualcosa anche nel modo in cui lavoriamo e ci prepariamo".

"Purtroppo non siamo riusciti a fare i test che volevamo in vista dell'IDM 2023", ha aggiunto Hertrampf. Perché la guerra tra Russia e Ucraina ha conseguenze negative anche per Leonov. Se vuole viaggiare dalla sua città natale, Mosca, all'IDM o ad altri Paesi europei, la strada è scomoda. Non ci sono collegamenti diretti e spesso bisogna fare lunghe deviazioni. Leonov ha avuto difficoltà anche in diverse gare. Al Sachsenring, dopo una scivolata, ha subito riportato una brutta ginocchiata. Alla gara dello Schleizer Dreieck, aveva ancora brutti ricordi dell'anno precedente, quando Leonov aveva subito un lungo infortunio alla mano. Al Red Bull Ring e nel finale, il pilota della Yamaha è stato tormentato da un'infezione febbrile.

"Ma vorrei continuare con lui", assicura Hertrampf. "E per questo vogliamo eventualmente utilizzare una seconda moto, vedremo".

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti