Denis Hertrampf mantém Vladimir Leonov para 2024

Apesar de as coisas não terem corrido tão bem este ano na IDM Superbike para o antigo piloto russo do Campeonato do Mundo e de o pódio de 2023 ter ficado longe, a dupla da Yamaha quer continuar.

Vladimir Leonov, da equipa de Denis Hertrampf, marcou pontos regularmente na IDM Superbike com a sua Yamaha R1, mas o homem de Moscovo não conseguiu repetir os sucessos do passado nesta temporada da IDM Superbike 2023. O antigo piloto do Campeonato do Mundo somou um total de 69 pontos e acabou por ficar em 13º lugar no resultado final.

Apesar de a época passada não ter sido tão brilhante, o chefe de equipa Denis Hertrampf gostaria de continuar no caminho escolhido com Leonov na IDM Superbike 2024. "Já pensámos nisso", diz Hertrampf, "e estamos agora a começar a planear. A aliança com o fabricante Yamaha está estabelecida. Resta saber exatamente como é que isso vai ser. Existem rumores persistentes de que Marvin Fritz, juntamente com o seu chefe de equipa do EWC, Mandy Kainz, poderá entrar na IDM Superbike em 2024. E só então veremos como a Yamaha distribui os seus favores entre as equipas IDM.

Enquanto Hertrampf está a planear um reencontro com Leonov, Daniel Kartheininger terminou a sua carreira com o final em Hockenheimring. "Também vamos voltar a competir em diferentes classes no próximo ano, em concertação com a Yamaha", explica Hertrampf. "Desenvolvemo-nos mais este ano e também alterámos algumas coisas na equipa. Por outras palavras, aperfeiçoámos o pacote global. Ajustámo-nos à nova eletrónica. Também fizemos algumas alterações na forma como trabalhamos e nos preparamos."

"Infelizmente, não pudemos testar como queríamos no período que antecedeu o IDM 2023", disse Hertrampf. Porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também tem consequências negativas para Leonov. Se ele quiser viajar da sua cidade natal, Moscovo, para a IDM ou para outros países europeus, o caminho é inconveniente. Não existem ligações directas e é frequente ter de fazer longos desvios. Leonov também teve dificuldades em várias corridas. Na corrida de Sachsenring, sofreu imediatamente uma lesão num joelho, na sequência de uma derrapagem. Na corrida em Schleizer Dreieck, ainda tinha más recordações do ano anterior, quando Leonov tinha sofrido uma longa lesão na mão. No Red Bull Ring e na final, o piloto da Yamaha foi afetado por uma infeção febril.

"Mas eu gostaria de continuar com ele", garante Hertrampf. "E para isso queremos usar possivelmente uma segunda mota, veremos."

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos