Mercado bailó en tres bodas en 2023

Leandro Mercado ha disputado este año todo el campeonato del mundo de resistencia con el Team Honda Viltais junto a Florian Alt. Los dos le dieron al equipo francés el campeonato de constructores. "El lunes después de una carrera de 24 horas, estás destruido", explica Mercado, que disputó el Campeonato del Mundo de Resistencia por primera vez tras años en el Campeonato del Mundo de Superbike. "Sólo vuelves a ser humano a partir del miércoles".

IDM 2023 - con algunas horas perdidas

El argentino, que vive en Italia, sólo corrió partes del IDM 2023 para el equipo Kawasaki Weber Motos. Se cayó en los entrenamientos de Sachsenring y regresó a casa con un brazo roto. En Oschersleben fue sustituido por Luca Grünwald. En Most, Assen y Schleizer Dreieck fue claramente a más. Se ausentó de las carreras en el Red Bull Ring. En lugar de participar en el IDM, tuvo que cumplir con sus obligaciones en el EWC en Suzuka, Japón. El final en el Hockenheimring volvió a ser un poco duro. Mercado terminó 10º en la clasificación general con media temporada del IDM a sus espaldas.

"Por supuesto, no fue suficiente para nosotros en términos de resultados", explicó Mercado al final provisional de su temporada. "Estar entre los cinco primeros es el objetivo. Mi remontada en Most fue una clara mejora y subí al podio. Pero necesito más tiempo. Este año todo era nuevo. Incluida la suspensión de Wilbers".

"Todavía estamos un poco por detrás de la competencia en lo que se refiere a la electrónica", explica Mercado. "Tengo que trabajar mucho en la moto para compensarlo. Eso es bastante duro en una distancia de carrera. Podemos mejorar en ese aspecto. La Kawasaki es conocida por tener una ventana muy pequeña en la que todo es perfecto. Por supuesto, eso no es fácil en una lucha con otros. Cuando ruedo solo, me resulta más fácil".

Otra prueba del Campeonato del Mundo

Antes de que Mercado pudiera emprender el viaje a su patria argentina, sumó una tercera serie más al participar en la final del WorldSBK en Jerez. Ya había competido en el Campeonato del Mundo durante dos años con el equipo Petronas MIE Honda World Championship. Cuando el piloto Eric Granado fue declarado no apto, Mercado tomó la salida y se subió a la moto mundialista un día después.

"No tenía expectativas reales antes de la carrera, aparte del hecho de que quería terminarla y, por supuesto, hacerlo lo mejor posible", dijo tras su viaje a Jerez, donde se reencontró con Florian Alt, que estaba allí como wild card. "Estaba claro desde el principio que iba a ser difícil, ya que sólo tenía dos sesiones para prepararme. Sin embargo, mi ritmo ha sido constante y, aunque he tenido problemas con el agarre en la parte trasera, estoy contento de cómo ha ido. Al final hemos progresado a lo largo del fin de semana y he ido mejor en la Carrera 2 que en la 1. No ha sido fácil salir directamente el viernes sin preparación, pero creo que hemos mejorado la moto en cada salida y no podíamos esperar mucho más. Quiero dar las gracias al equipo por invitarme a correr y estoy contento de que hayamos podido terminar las carreras sin errores."

Perspectivas para 2024

Si todo le sale bien al argentino, le gustaría volver a hacer el programa doble de EWC e IDM. "Me gustaría hacer otro año en el IDM", asegura, "es divertido y hay pilotos rápidos. Fui feliz en el equipo Emil Weber". El jefe del equipo también confirma que hay interés en una nueva colaboración. Sin embargo, aún está por ver cómo podría ser.

Clasificación final IDM Superbike 2023 tras 14 carreras

1º Florian Alt (D/Honda) 221 puntos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 puntos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 puntos

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 puntos

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 puntos

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 puntos

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 puntos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 puntos

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 puntos

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 puntos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 puntos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 puntos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 puntos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 puntos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 puntos