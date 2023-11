Mercado a dansé sur trois tableaux en 2023

L'année 2023 a offert quelques défis à l'Argentin Leandro "Tati" Mercado. En plus de la saison en IDM Superbike et du championnat du monde d'endurance, il a ajouté le WorldSBK.

Cette année, Leandro Mercado a parcouru l'intégralité du championnat du monde d'endurance avec le team Honda Viltais, aux côtés de Florian Alt. Les deux ont offert à l'équipe française le classement des constructeurs. "Le lundi qui suit une course de 24 heures, on est détruit", explique Mercado, qui a disputé pour la première fois le championnat du monde d'endurance après des années passées en Superbike. "Ce n'est qu'à partir du mercredi que l'on redevient humain".

IDM 2023 - avec quelques heures d'absence

L'Argentin, qui vit en Italie, n'a participé qu'en partie à l'IDM 2023 pour l'équipe Kawasaki Weber Motos. Lors du coup d'envoi au Sachsenring, il a chuté lors des essais et est rentré chez lui avec une fracture du bras. A Oschersleben, il a été remplacé par Luca Grünwald. Les choses se sont nettement améliorées à Most, à Assen et sur le Schleizer Dreieck. Lors des courses sur le Red Bull Ring, il était absent de manière annoncée. Au lieu de participer à l'IDM, il a dû honorer ses engagements en EWC à Suzuka, au Japon. La finale sur le circuit d'Hockenheim a ensuite été à nouveau quelque peu laborieuse. Au classement général, Mercado est apparu à la 10e place avec une demi-saison d'IDM.

"Bien sûr, du point de vue du résultat, cela ne nous suffisait pas", a expliqué Mercado à la fin provisoire de sa saison. "Le top 5 est l'objectif à atteindre. Lors de mon retour à Most, la situation s'est déjà clairement améliorée et j'ai réussi à monter sur le podium. Mais j'ai simplement besoin d'un peu plus de temps. Cette année, tout était nouveau. Entre autres, le châssis de Wilbers".

"Au niveau de l'électronique, nous sommes encore un peu en retard par rapport à la concurrence", décrit Mercado, "je dois beaucoup travailler sur la moto pour compenser cela. Sur une distance de course, c'est assez dur. Nous pouvons nous améliorer sur ce point. La Kawasaki est connue pour avoir une fenêtre assez étroite dans laquelle tout est parfait. Ce n'est pas facile quand on se bat avec d'autres. Quand je roule seul, c'est plus facile".

Encore un tour de championnat du monde

Avant de pouvoir effectivement entreprendre le voyage vers sa patrie argentine, Mercado a ajouté une troisième série à son palmarès en participant à la finale du WorldSBK à Jerez. Il avait déjà participé au championnat du monde pendant deux ans avec l'équipe Petronas MIE Honda. Lorsque le pilote Eric Granado a été déclaré inapte, Mercado a pris la route et s'est assis sur la moto du championnat du monde le jour suivant.

"Je n'avais pas vraiment d'attentes avant la course, si ce n'est de la terminer et bien sûr de donner le meilleur de moi-même", a-t-il déclaré après son voyage à Jerez, où il a retrouvé Florian Alt, qui y effectuait une wildcard. "Il était clair dès le départ que ce serait difficile, car je n'ai eu que deux séances pour me préparer. Mon rythme a tout de même été constant et, même si j'ai eu du mal avec l'adhérence à l'arrière, je suis satisfait de la tournure des événements. Au final, nous avons progressé tout au long du week-end et j'ai été meilleur en course 2 qu'en course 1. Ce n'était pas facile de partir directement le vendredi sans préparation, mais j'ai le sentiment que nous avons amélioré la moto à chaque sortie et nous ne pouvions pas espérer beaucoup plus. Je tiens à remercier l'équipe de m'avoir invité à rouler et je suis heureux que nous ayons pu terminer les courses sans commettre d'erreur".

Perspectives pour 2024

Si tout se passe bien pour l'Argentin, il aimerait à nouveau faire le double programme EWC et IDM. "J'aimerais bien courir une année de plus en IDM", assure-t-il, "c'est amusant et il y a des pilotes rapides. J'étais content dans l'équipe d'Emil Weber". Le chef d'équipe confirme lui aussi qu'il est intéressé par une nouvelle collaboration. Mais la forme que pourrait prendre cette collaboration n'est pas encore définie.

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points