Mercado ha ballato a tre matrimoni nel 2023

Leandro Mercado ha corso l'intero campionato mondiale di endurance quest'anno con il Team Honda Viltais insieme a Florian Alt. I due hanno portato alla squadra francese il campionato costruttori. "Il lunedì dopo una gara di 24 ore sei distrutto", spiega Mercado, che ha partecipato per la prima volta al Campionato del Mondo Endurance dopo anni nel Campionato del Mondo Superbike. "Sei di nuovo umano solo da mercoledì in poi".

IDM 2023 - con qualche ora mancante

L'argentino, che vive in Italia, ha corso solo alcune parti dell'IDM 2023 per il team Kawasaki Weber Motos. È caduto durante le prove al Sachsenring ed è tornato a casa con un braccio rotto. A Oschersleben è stato sostituito da Luca Grünwald. A Most, Assen e Schleizer Dreieck le cose sono andate chiaramente meglio. È stato assente dalle gare al Red Bull Ring. Invece di partecipare all'IDM, ha dovuto adempiere ai suoi obblighi EWC a Suzuka, in Giappone. Il finale all'Hockenheimring è stato di nuovo un po' difficile. Mercado si è piazzato al 10° posto nella classifica generale con mezza stagione di IDM all'attivo.

"Ovviamente non è stato sufficiente per noi in termini di risultati", ha spiegato Mercado al termine provvisorio della sua stagione. "La top five è l'obiettivo. Il mio ritorno a Most è stato un chiaro miglioramento e sono salito sul podio. Ma mi serve ancora un po' di tempo. Quest'anno è stato tutto nuovo. Compresa la sospensione di Wilbers".

"Siamo ancora un po' indietro rispetto alla concorrenza per quanto riguarda l'elettronica", spiega Mercado, "devo lavorare molto sulla moto per compensare questa situazione. È piuttosto difficile su una distanza di gara. Possiamo migliorare su questo punto. La Kawasaki è nota per avere una finestra molto piccola in cui tutto è perfetto. Naturalmente, non è facile in una gara con altri. Quando guido da solo, per me è più facile".

Un altro round del Campionato del Mondo

Prima che Mercado potesse effettivamente intraprendere il viaggio verso la sua patria argentina, ha aggiunto una terza serie in cima partecipando alla finale del WorldSBK a Jerez. Aveva già partecipato al Campionato del Mondo per due anni con la squadra Petronas MIE Honda World Championship. Quando il pilota Eric Granado è stato dichiarato non idoneo, Mercado è partito ed era in sella alla moto del Campionato del Mondo un giorno dopo.

"Non avevo aspettative reali prima della gara, a parte il fatto che volevo finirla e naturalmente fare del mio meglio", ha detto dopo il suo viaggio a Jerez, dove ha incontrato ancora una volta Florian Alt, che era presente con una wildcard. "Era chiaro fin dall'inizio che sarebbe stato difficile, dato che avevo solo due sessioni per prepararmi. Tuttavia, il mio ritmo è stato costante e, anche se ho faticato con il grip al posteriore, sono soddisfatto di come è andata. Alla fine abbiamo fatto progressi durante tutto il weekend e in Gara 2 sono andato meglio che in Gara 1. Non è stato facile partire subito il venerdì senza preparazione, ma sento che abbiamo migliorato la moto a ogni uscita e non potevamo aspettarci di più. Ringrazio la squadra per avermi invitato a correre e sono felice che siamo riusciti a concludere le gare senza errori".

Prospettive per il 2024

Se tutto andrà per il verso giusto, l'argentino vorrebbe partecipare nuovamente al doppio programma di EWC e IDM. "Mi piacerebbe fare un altro anno nell'IDM", assicura, "è divertente e ci sono piloti veloci. Mi sono trovato bene nel team Emil Weber". Il boss della squadra conferma anche che c'è interesse per un'ulteriore collaborazione. Tuttavia, resta da vedere come potrebbe configurarsi.

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti