Mercado dançou em três casamentos em 2023

O ano de 2023 reservou uma série de desafios para o argentino Leandro "Tati" Mercado. Para além da temporada no IDM Superbike e no Campeonato do Mundo de Endurance, também enfrentou o WorldSBK.

Leandro Mercado correu todo o campeonato do mundo de enduro este ano com o Team Honda Viltais, ao lado de Florian Alt. Os dois levaram a equipa francesa ao título de construtores. "Na segunda-feira após uma corrida de 24 horas, estamos destruídos", explica Mercado, que disputou o Campeonato do Mundo de Resistência pela primeira vez após anos no Campeonato do Mundo de Superbike. "A partir de quarta-feira, só se volta a ser humano".

IDM 2023 - com algumas horas em falta

O argentino, que vive em Itália, só correu partes do IDM 2023 para a equipa Kawasaki Weber Motos. Teve um acidente nos treinos em Sachsenring e regressou a casa com um braço partido. Em Oschersleben, foi substituído por Luca Grünwald. As coisas estavam claramente a melhorar em Most, Assen e Schleizer Dreieck. Esteve ausente das corridas no Red Bull Ring. Em vez de participar no IDM, teve de cumprir as suas obrigações no EWC em Suzuka, no Japão. A final em Hockenheimring foi novamente um pouco difícil. Mercado terminou em 10º lugar na classificação geral com meia época de IDM no seu currículo.

"Claro que isso não foi suficiente para nós em termos de resultados", explicou Mercado no final provisório da sua época. "Os cinco primeiros são o objetivo. O meu regresso em Most foi uma clara melhoria e consegui subir ao pódio. Mas preciso de mais algum tempo. Tudo foi novo este ano. Incluindo a suspensão do Wilbers".

"Ainda estamos um pouco atrás da concorrência no que diz respeito à eletrónica", explica Mercado, "tenho de trabalhar muito na moto para compensar isso. Isso é muito difícil numa corrida. Podemos melhorar nesse aspeto. A Kawasaki é conhecida por ter uma janela muito pequena em que tudo é perfeito. Claro que isso não é fácil numa luta com outros. Quando ando sozinho, é mais fácil para mim."

Outra ronda do Campeonato do Mundo

Antes de Mercado poder embarcar na viagem para a sua terra natal, a Argentina, ele adicionou uma terceira série no topo ao participar na final do WorldSBK em Jerez. Já tinha competido no Campeonato do Mundo durante dois anos com a equipa Petronas MIE Honda World Championship. Quando o piloto Eric Granado foi declarado inapto, Mercado partiu e estava na mota do Campeonato do Mundo um dia depois.

"Não tinha expectativas reais antes da corrida, para além do facto de querer terminá-la e, claro, dar o meu melhor", disse após a sua viagem a Jerez, onde voltou a encontrar Florian Alt, que estava presente com um wildcard. "Estava claro desde o início que seria difícil, pois só tinha duas sessões para me preparar. No entanto, o meu ritmo foi consistente e, embora tenha tido dificuldades com a aderência na traseira, estou satisfeito com a forma como correu. No final, fizemos progressos ao longo do fim de semana e estive melhor na Corrida 2 do que na Corrida 1. Não foi fácil entrar diretamente na sexta-feira sem qualquer preparação, mas sinto que melhorámos a moto a cada saída e não podíamos esperar muito mais do que isso. Gostaria de agradecer à equipa por me ter convidado para correr e estou contente por termos conseguido terminar as corridas sem erros."

Perspectivas para 2024

Se tudo correr bem para o argentino, ele gostaria de voltar a fazer o programa duplo do EWC e do IDM. "Gostaria de fazer mais um ano no IDM", garante, "é divertido e há pilotos rápidos. Fui feliz na equipa Emil Weber". O chefe de equipa também confirma que há interesse numa nova colaboração. No entanto, ainda não se sabe como é que isso vai ser.

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos