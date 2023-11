Hobelsberger planea un invierno duro: objetivos claros para la IDM

Desde la perspectiva del piloto de BMW Patrick Hobelsberger, la transición del Campeonato del Mundo de Supersport 2022 al IDM Superbike 2023 puede calificarse sin duda de éxito. El bávaro consiguió su primera victoria en Superbike en la final del IDM en el circuito de Hockenheim y terminó la temporada en tercera posición. Su contrato con el equipo GERT56 se ha ampliado para 2024 y viajará a numerosos eventos a lo largo del año con su socio Bike Promotion. Patrick Hobelsberger explica sus planes en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

¿Viajará este invierno con Bike Promotion como instructor de pilotaje?

Patrick Hobelsberger: "Sí, por supuesto. De hecho, viajaré con Bike Promotion la mayor parte del tiempo este invierno. En primer lugar, tengo muy buena relación con Thomas Thieme. En segundo lugar, cuando estás a 2.500 kilómetros de casa, me gusta tener un entorno seguro y familiar. Y eso es lo que tengo con Thomas, sus chicos y sus eventos. Siempre es súper familiar. En España, tengo la sensación de que es un lugar familiar al que llevas viajando varios años, con un entorno familiar. Eso definitivamente me ayuda.



Por supuesto, he planificado mi trabajo como instructor. También hago muchas cosas por mi cuenta, que siempre son variadas para mí. Ahora tengo una especie de segundo pilar en mi empresa, donde me encargo de toda la instrucción. Aún no hemos hecho mucha publicidad, la mayor parte es a través de consultas directas".

¿Viaja también en Navidad y Año Nuevo?

"Sí, también estoy viajando por España, en realidad toda la serie con Almería y Andalucía de Bike Promotion".

¿Qué tipo de instructor es? ¿Más estricto o más relajado?

"Creo que soy un tipo de instructor un poco diferente al que soy como corredor cuando estoy montando yo mismo. Ya he hecho mucho en ese sentido. Cuando conduzco y entreno yo mismo, soy brutalmente estricto conmigo mismo. También soy estricto cuando se trata de resultados. También soy estricto conmigo mismo cuando se trata de cosas como cuándo me acuesto, qué como o qué hago durante el día. Por supuesto, no soy igual con los clientes. Conmigo siempre hay muchas risas, mucha variedad y muchos temas diferentes que se pueden abordar con bastante facilidad. Por supuesto, cuando se trata de situaciones peligrosas, hay que ser más estricto o abordarlas de otra manera para remediar la situación. No siempre se puede estar completamente relajado. Pero, por lo demás, siempre es un asunto bastante relajado que debería conducir rápidamente a la meta. Con la experiencia que he adquirido este año. Sin embargo, hasta ahora siempre ha funcionado perfectamente con mis instrucciones. Apenas ha habido problemas, todo ha funcionado a la perfección".

El año pasado tenías la sensación de rodar en algún sitio casi todos los días para preparar tu nuevo trabajo en el IDM SBK. ¿Piensas volver a hacer tantos kilómetros este invierno?

"Así es, el año pasado rodé mucho con la Superbike. Este invierno será un número similar de kilómetros. Me he centrado en hacer algunas pruebas de mayor calidad. Viajaré el mismo número de días con mi propia moto. Peter Sebestyen y yo tenemos muchas cosas planeadas. Especialmente en Assen y Hockenheim, se pudo ver lo bien que funcionaba trabajar junto a él. También viajamos juntos a Panoniaring y allí obtuvimos buenos resultados. Hemos estado planificando mucho desde el final de Hockenheim. Nos hemos ocupado de todos los detalles, lo hemos documentado todo desde Assen y Hockenheim, y desde el test de Panoniaring, y hemos sacado muy buenas conclusiones. También hemos elaborado una lista de lo que esperamos de la moto y de mí como piloto. Además, nos hemos fijado una serie de objetivos que debemos alcanzar en un plazo determinado. Queremos poner a punto todo el conjunto y también a mí como piloto. Peter viaja conmigo a España una semana entera cada mes, así que se trata de entrenarme a mí mismo. Por supuesto, también doy muchas clases. Estoy sorprendido de la cantidad de clientes que siguen viniendo a través de Bike Promotion, casi todos los días se han ido. Las reservas han ido muy bien. En general, estoy viajando mucho. El objetivo principal es desarrollarme a mí mismo y el paquete aún mejor.

Creo que este será el invierno más centrado, por no decir más duro, que he tenido nunca. Porque tengo grandes objetivos y estoy dispuesto a superarme con respecto al año pasado".