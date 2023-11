Hobelsberger prévoit un hiver rigoureux - des objectifs IDM clairs

Du point de vue du pilote BMW Patrick Hobelsberger, le passage du championnat du monde Supersport 2022 à l'IDM Superbike 2023 peut tout à fait être qualifié de réussi. Le Bavarois a remporté sa première victoire en Superbike lors de la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim et a terminé la saison à la troisième place. Son contrat au sein de l'équipe GERT56 a été prolongé pour 2024 et il se rendra à de nombreux événements avec son partenaire Bike Promotion pendant la fin de l'année. Dans une interview avec SPEEDWEEK.com, Patrick Hobelsberger explique ses projets.

Est-ce que tu seras moniteur de conduite chez Bike Promotion cet hiver ?

Patrick Hobelsberger : "Oui, bien sûr. En fait, je suis le plus souvent en route avec Bike Promotion cet hiver. Premièrement, j'ai une très bonne relation avec Thomas Thieme. Deuxièmement, quand on est à 2500 kilomètres de chez soi, j'aime beaucoup avoir un environnement sûr et connu. Et c'est ce que j'ai avec Thomas, ses gars et ses événements. C'est toujours super familial. En Espagne, j'ai l'impression d'être dans un endroit familier, où l'on voyage depuis plusieurs années déjà, avec un environnement familier. Cela m'aide beaucoup.



Bien sûr, j'ai prévu de travailler comme instructeur. Je fais aussi beaucoup de choses par moi-même, c'est toujours très varié pour moi. J'ai maintenant une sorte de deuxième pilier dans mon entreprise, où je m'occupe de toute l'instruction. Nous n'avons pas encore beaucoup publié à ce sujet, la plupart des choses se font par le biais de la demande directe".

Est-ce que tu participes aussi au voyage de Noël et du Nouvel An ?

"Oui, je serai aussi en Espagne à ce moment-là, en fait toute la série avec Almeria et Andalucia de Bike Promotion".

Quel type d'instructeur es-tu ? Plutôt sévère ou plutôt décontracté ?

"Je pense que je suis un peu un autre type d'instructeur qu'un pilote de course, lorsque je roule moi-même. J'ai d'ailleurs déjà fait pas mal de choses dans ce sens. Quand je conduis moi-même et que je m'entraîne moi-même, je suis brutalement sévère avec moi-même. Je suis également sévère en matière de résultats. Je suis également sévère avec moi-même en ce qui concerne l'heure du coucher, ce que je mange ou ce que je fais pendant la journée. Je ne fais évidemment pas la même chose avec les clients. Avec moi, il y a toujours beaucoup de rires, beaucoup de changement et beaucoup de sujets différents, que l'on aborde en fait de manière assez décontractée. Bien sûr, lorsqu'il y a des situations dangereuses, il faut être plus strict, ou alors les aborder différemment, pour y remédier. On ne peut pas toujours rester décontracté. Mais sinon, c'est toujours une affaire assez légère qui doit mener rapidement au but. Avec l'expérience que j'ai acquise cette année. Quoique, jusqu'à présent, cela a toujours parfaitement fonctionné avec mes instructions. Il n'y a pratiquement pas eu de problèmes, tout a super bien fonctionné".

L'année dernière, tu as eu l'impression de rouler presque tous les jours quelque part pour te préparer à ton nouveau job en IDM SBK. Prévois-tu de faire autant de kilomètres cet hiver ?

"C'est vrai, l'année dernière j'ai fait pas mal de kilomètres avec la Superbike. Cet hiver, le nombre de kilomètres sera similaire. Je me suis concentré sur le fait de rendre certains tests plus qualitatifs. Je vais rouler le même nombre de jours avec ma propre moto. Nous, Peter Sebestyen et moi, avons prévu des choses. On a pu voir à Assen et à Hockenheim à quel point la collaboration avec lui a bien fonctionné. Nous avons également roulé ensemble au Panoniaring et nous y avons fait de bonnes découvertes. Nous avons beaucoup de choses en tête, depuis la finale d'Hockenheim. Nous nous sommes occupés de tous les détails, nous avons tout documenté sur Assen et Hockenheim, ainsi que sur le test au Panoniaring, et nous en avons tiré de très bonnes conclusions. Nous avons également dressé une liste de choses à faire, ce que nous attendons de la moto et de moi sur le plan de la conduite. En outre, nous nous sommes fixé quelques objectifs à atteindre dans un certain délai. Nous voulons encore peaufiner l'ensemble et me perfectionner sur le plan de la conduite. Peter m'accompagne une semaine entière par mois en Espagne, où il s'agit de m'entraîner de manière ciblée. Bien sûr, je fais aussi beaucoup d'instruction. Je suis surpris du nombre de clients qui sont encore venus par le biais de Bike Promotion, presque tous les jours sont partis. Les réservations se sont très bien passées. En gros, je suis beaucoup en déplacement. Mon objectif principal est de me développer encore plus, moi et le package.

Je pense que ce sera l'hiver le plus concentré, pour ne pas dire le plus rigoureux, que j'ai jamais eu. Car j'ai de grands objectifs et je suis prêt à faire encore mieux que l'année dernière".