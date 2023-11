Hobelsberger prevede un inverno rigido - obiettivi chiari per l'IDM

Il pilota IDM Superbike del Team GERT56 ha in programma molto anche quest'inverno. Viaggerà in Spagna come istruttore e occasionalmente avrà con sé un istruttore di guida. Gli obiettivi per il 2024 sono chiaramente definiti.

Dal punto di vista del pilota BMW Patrick Hobelsberger, il passaggio dal Campionato Mondiale Supersport 2022 alla Superbike IDM 2023 può essere definito un successo. Il bavarese ha conquistato la sua prima vittoria in Superbike nella finale dell'IDM all'Hockenheimring e ha concluso la stagione al terzo posto. Il suo contratto con il Team GERT56 è stato prolungato per il 2024 e nel corso dell'anno parteciperà a numerosi eventi con il partner Bike Promotion. Patrick Hobelsberger spiega i suoi piani in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Quest'inverno viaggerà con Bike Promotion come istruttore di guida?

Patrick Hobelsberger: "Sì, certo. In effetti quest'inverno viaggerò per la maggior parte del tempo con Bike Promotion. Innanzitutto, ho un ottimo rapporto con Thomas Thieme. In secondo luogo, quando sei a 2500 chilometri da casa, mi piace molto avere un ambiente sicuro e familiare. Ed è quello che ho con Thomas, i suoi ragazzi e i suoi eventi. È sempre molto familiare. In Spagna ho la sensazione che si tratti di un luogo familiare, dove si viaggia da diversi anni, con un ambiente familiare. Questo mi aiuta sicuramente.



Naturalmente, ho pianificato il mio lavoro come istruttore. Faccio anche molto per conto mio, il che è sempre vario per me. Ora ho una sorta di secondo pilastro nella mia azienda, dove mi occupo di tutte le istruzioni. Non abbiamo ancora pubblicizzato molto, la maggior parte delle cose avviene tramite richieste dirette".

Viaggerà anche a Natale e Capodanno?

"Sì, sto viaggiando anche in Spagna, in realtà tutta la serie con Almeria e Andalusia di Bike Promotion".

Che tipo di istruttore è? Piuttosto severo o più rilassato?

"Penso di essere un tipo di istruttore leggermente diverso da quello che sono come corridore quando vado in bici da solo. Ho già fatto molto in quella direzione. Quando guido e mi alleno da solo, sono brutalmente severo con me stesso. Sono anche severo quando si tratta di risultati. Sono severo con me stesso anche quando si tratta di cose come quando vado a letto, cosa mangio o cosa faccio durante il giorno. Naturalmente non sono lo stesso con i clienti. Con me ci sono sempre molte risate, molta varietà e molti argomenti diversi che si possono affrontare con facilità. Naturalmente, quando si tratta di situazioni pericolose, bisogna essere più severi o affrontare la situazione in modo diverso per porvi rimedio. Non si può sempre rimanere completamente rilassati. Ma per il resto è sempre un'attività abbastanza rilassata che dovrebbe portare rapidamente all'obiettivo. Con l'esperienza che ho acquisito quest'anno. Tuttavia, finora ha sempre funzionato perfettamente con le mie istruzioni. Non ci sono stati quasi mai problemi, tutto ha funzionato alla perfezione".

L'anno scorso, per prepararti al tuo nuovo lavoro nell'IDM SBK, ti è sembrato di pedalare da qualche parte quasi ogni giorno. Hai intenzione di fare altrettanti chilometri anche quest'inverno?

"Esatto, l'anno scorso ho girato molto con la Superbike. Quest'inverno il numero di chilometri sarà simile. Mi sono concentrato sulla qualità di alcuni test. Viaggerò lo stesso numero di giorni con la mia moto. Io e Peter Sebestyen abbiamo in programma molte cose. Soprattutto ad Assen e a Hockenheim, si è visto come ha funzionato bene lavorare insieme a lui. Abbiamo anche viaggiato insieme al Panoniaring e lì abbiamo acquisito buone conoscenze. Dal finale di Hockenheim abbiamo fatto molta pianificazione. Ci siamo occupati di tutte le piccole cose, abbiamo documentato tutto da Assen e Hockenheim e dal test al Panoniaring e ne abbiamo tratto ottimi spunti. Abbiamo anche stilato una lista di cose da fare per capire cosa ci aspettiamo dalla moto e da me come pilota. Inoltre, ci siamo posti una serie di obiettivi da raggiungere entro un certo periodo di tempo. Vogliamo mettere a punto l'intero pacchetto e anche me come pilota. Peter viaggia con me in Spagna per un'intera settimana ogni mese, quindi si tratta di allenarsi per me stesso. Naturalmente, faccio anche molte lezioni. Sono sorpreso dal numero di clienti che continuano a passare da Bike Promotion, quasi tutti i giorni sono passati. Le prenotazioni sono andate molto bene. In generale, sto viaggiando molto. L'obiettivo principale è quello di migliorare me stesso e il pacchetto.

Credo che questo sarà l'inverno più concentrato, per non dire più duro, che abbia mai passato. Perché ho grandi obiettivi e sono pronto a fare meglio dell'anno scorso".