Hobelsberger planeia um inverno rigoroso - objectivos claros para o IDM

Do ponto de vista do piloto da BMW, Patrick Hobelsberger, a transição do Campeonato do Mundo de Supersport de 2022 para o IDM Superbike de 2023 pode certamente ser descrita como um sucesso. O bávaro obteve a sua primeira vitória em Superbike na final do IDM em Hockenheimring e terminou a época em terceiro lugar. O seu contrato com a Team GERT56 foi prolongado para 2024 e irá viajar para vários eventos ao longo do ano com o parceiro Bike Promotion. Patrick Hobelsberger explica os seus planos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Vai viajar com a Bike Promotion como instrutor de pilotagem este inverno?

Patrick Hobelsberger: "Sim, claro. Na verdade, vou viajar com a Bike Promotion a maior parte do tempo neste inverno. Em primeiro lugar, tenho uma relação muito boa com Thomas Thieme. Em segundo lugar, quando se está a 2500 quilómetros de casa, gosto muito de ter um ambiente seguro e familiar. E é isso que tenho com o Thomas, os seus rapazes e os seus eventos. É sempre muito familiar. Em Espanha, tenho a sensação de que é um lugar familiar, onde se viaja há vários anos, com um ambiente familiar. Isso ajuda-me definitivamente.



Claro que planeei o meu trabalho como instrutor. Também faço muita coisa por conta própria, o que é sempre variado para mim. Agora tenho uma espécie de segundo pilar na minha empresa, onde me ocupo de toda a instrução. Ainda não divulgámos muito, a maior parte é através de pedidos directos".

Também vai viajar durante o Natal e o Ano Novo?

"Sim, também vou viajar por Espanha, na verdade toda a série com Almeria e Andaluzia da Bike Promotion."

Que tipo de instrutor é que é? Muito rigoroso ou mais descontraído?

"Penso que sou um instrutor um pouco diferente do que sou como piloto quando ando de bicicleta. Já fiz muito nesse sentido. Quando conduzo e treino sozinho, sou brutalmente rigoroso comigo próprio. Também sou rigoroso quando se trata de resultados. Também sou rigoroso comigo próprio no que diz respeito a coisas como a hora de me deitar, o que como ou o que faço durante o dia. Claro que não sou o mesmo com os clientes. Comigo, há sempre muitas gargalhadas, muita variedade e muitos temas diferentes que podem ser abordados com bastante facilidade. Claro que, quando se trata de situações perigosas, é preciso ser mais rigoroso ou lidar com elas de uma forma diferente para remediar a situação. Não se pode estar sempre completamente descontraído. Mas, de resto, é sempre um processo bastante descontraído que deve conduzir rapidamente ao objetivo. Com a experiência que adquiri este ano. No entanto, até agora, sempre funcionou na perfeição com as minhas instruções. Quase não houve problemas, tudo funcionou na perfeição".

No ano passado, sentia-se como se estivesse a andar em algum lugar quase todos os dias para se preparar para o seu novo trabalho na IDM SBK. Está a planear fazer tantos quilómetros novamente este inverno?

"É verdade, no ano passado andei muito na Superbike. Este inverno será um número semelhante de quilómetros. Concentrei-me em melhorar a qualidade de alguns testes. Vou viajar o mesmo número de dias na minha própria mota. Nós, Peter Sebestyen e eu, temos muitas coisas planeadas. Especialmente em Assen e Hockenheim, foi possível ver como funcionou bem trabalhar em conjunto com ele. Também viajámos juntos no Panoniaring e obtivemos algumas boas ideias. Temos feito muitos planos desde a final em Hockenheim. Tratámos de todas as pequenas coisas, documentámos tudo o que se passou em Assen e Hockenheim e no teste em Panoniaring, e obtivemos algumas ideias muito boas com isso. Também elaborámos uma lista de tarefas sobre o que esperamos da moto e de mim como piloto. Além disso, estabelecemos uma série de objectivos a atingir dentro de um determinado período de tempo. Queremos fazer algumas afinações em todo o conjunto e também em mim como piloto. O Peter viaja comigo para Espanha durante uma semana inteira todos os meses, por isso é tudo uma questão de treino para mim. Claro que também dou muitas instruções. Estou surpreendido com o número de clientes que ainda vêm através da Bike Promotion, quase todos os dias já passaram. As reservas correram muito bem. Em termos gerais, estou a viajar muito. O foco principal é desenvolver-me a mim próprio e ao pacote ainda melhor.

Penso que este vai ser o inverno mais concentrado, para não dizer mais duro, que alguma vez tive. Porque tenho grandes objectivos e estou pronto para fazer melhor do que no ano passado".