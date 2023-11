El equipo Kawa 2024 de Weber con dos Superbikers IDM

El tema de las vacaciones de invierno no está actualmente en la agenda del suizo Emil Weber. El concesionario de motos acaba de vender su empresa a Hostettler AG y el traspaso tendrá lugar a finales de 2023. Hasta entonces, Weber aún tiene mucho que hacer. El inventario es un problema, pero también lo es la liquidación. "Con algunas cosas, te preguntas por qué no te deshiciste de ellas hace años", reflexiona Weber durante la gran limpieza. Entre tanto, no sólo organiza su transición de jefe de empresa a particular, sino que también fija el rumbo de sus actividades en la competición.

"Estoy de buen humor", asegura Weber mientras mira hacia el IDM 2024. "Todavía hay una reunión en Kawasaki Alemania. Estoy en contacto con nuestro piloto de este año, Leandro Mercado, y me gustaría mantenerlo en el equipo. Queremos presentar nuestro equipo en diciembre". Además de un piloto de alto nivel, como Mercado, ex campeón del mundo, el equipo apoyado por Kawasaki Alemania también tiene previsto hacer sitio a un joven, reclutado en el paddock de la Pro Superstock 1000, que forma parte del programa de apoyo IDM.

Un vistazo a la categoría Pro Superstock 1000 de 2023 revela tres pilotos de Kawasaki entre los diez primeros: Johann Flammann, Felix Klinck y Micky Winkler, antiguo protegido de Weber.

Es probable que la estructura del equipo Weber cambie en 2024, con Burkhard Stember, hombre de Wilbers, cuidando del chasis Wilbers junto a Mercado en la temporada 2023. Sin embargo, si Benny Wilbers planea volver al IDM para la temporada 2024, esta constelación sería historia. "Entonces nos reestructuraremos", explica Weber, "Kurt Stückle seguirá encargándose de los motores. Ha hecho un gran trabajo este año. Entonces tendremos que mirar a nuestro alrededor en lo que se refiere al registro de datos".

La competencia también viene de dentro de la empresa. Según IDM.de, Skach Motors Kawasaki Racing será el segundo equipo verde en 2024. Tras un test con la ZX-10 RR en Mugello, se ha confirmado al piloto croata Martin Vugrinec. El equipo está dirigido por el ex piloto Oliver Skach (38), que ahora posee un negocio de motocicletas y ha sido patrocinador de Patrick Hobelsberger durante algún tiempo.