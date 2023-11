L'équipe Kawa de Weber en 2024 avec deux superbikers IDM

La pause hivernale n'est pas à l'ordre du jour pour le Suisse Emil Weber. Le concessionnaire de motos a récemment vendu son entreprise à Hostettler AG et le transfert aura lieu d'ici fin 2023. D'ici là, Weber a encore beaucoup à faire. L'inventaire est un thème, mais aussi le domaine du désencombrement. "Pour certaines choses, on se demande pourquoi on ne s'en est pas débarrassé il y a des années", réfléchit Weber en faisant le grand ménage. Entre-temps, il organise non seulement son passage de chef d'entreprise à homme privé, mais il pose aussi les jalons de ses activités de course.

"Je suis confiant", assure Weber en évoquant l'IDM 2024, "il y a encore une réunion chez Kawasaki Allemagne. Je reste en contact avec notre pilote de cette année, Leandro Mercado, et j'aimerais le garder dans l'équipe. Nous voulons encore présenter notre équipe en décembre". En plus d'un pilote de haut niveau, comme l'ancien pilote de championnat du monde Mercado, l'équipe soutenue par Kawasaki Allemagne prévoit également de faire de la place à un jeune pilote recruté dans le paddock du Pro Superstock 1000 qui fait partie du programme-cadre de l'IDM.

Si l'on regarde la catégorie Pro Superstock 1000 2023, on trouve trois pilotes Kawasaki parmi les dix premiers : Johann Flammann, Felix Klinck et Micky Winkler, un ancien protégé de Weber.

En ce qui concerne la structure de l'équipe Weber, il y aura probablement du changement en 2024. Ainsi, lors de la saison 2023, l'homme de Wilbers Burkhard Stember s'était occupé du châssis Wilbers aux côtés de Mercado. Mais si Benny Wilbers prévoyait de revenir en IDM pour la saison 2024, cette constellation appartiendrait à l'histoire. "Nous restructurerons alors", explique Weber, "Kurt Stückle devra continuer à s'occuper des moteurs. Il a fait un super travail cette année. En ce qui concerne l'enregistrement des données, nous devrons alors regarder autour de nous".

La concurrence vient aussi quasiment de l'intérieur. Selon IDM.de, Skach Motors Kawasaki Racing sera la deuxième équipe des Verts en 2024. Après un test avec la ZX-10 RR au Mugello, le Croate Martin Vugrinec est fixé comme pilote. L'équipe est dirigée par l'ancien pilote Oliver Skach (38 ans), qui est désormais propriétaire d'un magasin de motos et qui est depuis longtemps sponsor de Patrick Hobelsberger en tant que casquette.