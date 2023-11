La squadra Kawa 2024 di Weber con due Superbikers IDM

Il tema della pausa invernale non è attualmente all'ordine del giorno per lo svizzero Emil Weber. Il concessionario di moto ha recentemente venduto la sua azienda a Hostettler AG e il passaggio di consegne avverrà entro la fine del 2023. Fino ad allora, Weber ha ancora molto da fare. L'inventario è un problema, ma anche lo sgombero. "Con alcune cose, ti chiedi perché non te ne sei sbarazzato anni fa", riflette Weber durante le grandi pulizie. Nel frattempo, non solo organizza la sua transizione da capo dell'azienda a privato, ma prepara anche il percorso per le sue attività agonistiche.

"Sono di buon umore", assicura Weber guardando all'IDM 2024. "C'è ancora una riunione in Kawasaki Germania. Sono in contatto con il nostro pilota di quest'anno, Leandro Mercado, e vorrei tenerlo in squadra. Vogliamo presentare la nostra squadra a dicembre". Oltre a un pilota di punta, come l'ex iridato Mercado, il team supportato da Kawasaki Germany ha in programma di fare spazio anche a un giovane, reclutato dal paddock della Pro Superstock 1000, che fa parte del programma di supporto IDM.

Uno sguardo alla classe Pro Superstock 1000 2023 rivela tre piloti Kawasaki nella top ten: Johann Flammann, Felix Klinck e Micky Winkler, un ex pupillo di Weber.

La struttura del team Weber probabilmente cambierà nel 2024, con l'uomo di Wilbers Burkhard Stember che si occuperà del telaio Wilbers insieme a Mercado nella stagione 2023. Tuttavia, se Benny Wilbers volesse tornare all'IDM per la stagione 2024, questa costellazione sarebbe già storia. "Allora ristruttureremo", spiega Weber, "Kurt Stückle continuerà a occuparsi dei motori. Ha fatto un ottimo lavoro quest'anno. Dovremo poi guardarci intorno per quanto riguarda la registrazione dei dati".

La concorrenza viene anche dall'interno dell'azienda. Secondo IDM.de, Skach Motors Kawasaki Racing sarà il secondo Green Team nel 2024. Dopo un test con la ZX-10 RR al Mugello, è stato confermato il pilota croato Martin Vugrinec. La squadra è gestita dall'ex pilota Oliver Skach (38 anni), che ora è titolare di un'azienda di moto e da tempo è sponsor di Patrick Hobelsberger.