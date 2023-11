A equipa Kawa 2024 da Weber com dois Superbikers IDM

Se tudo correr como planeado, o piloto suíço entregará a sua empresa à Hostettler AG no final do ano e apresentará dois pilotos na sua equipa para a IDM Superbike de 2024, sendo Mercado o candidato preferido.

O tema das férias de inverno não está atualmente na agenda do suíço Emil Weber. O concessionário de motas vendeu recentemente a sua empresa à Hostettler AG e a entrega terá lugar no final de 2023. Até lá, Weber ainda tem muito que fazer. O inventário é um problema, mas também o é a limpeza. "Com algumas coisas, perguntamo-nos por que razão não nos livrámos delas há anos", pensa Weber durante a grande limpeza. Entretanto, não só organiza a sua transição de chefe de empresa para particular, como também define o rumo das suas actividades de corrida.

"Estou bem disposto", garante Weber, enquanto olha para o IDM 2024: "Ainda há uma reunião na Kawasaki Alemanha. Estou em contacto com o nosso piloto deste ano, Leandro Mercado, e gostaria de o manter na equipa. Queremos apresentar a nossa equipa em dezembro". Além de um piloto de topo, como o ex-campeão mundial Mercado, a equipa apoiada pela Kawasaki Alemanha também está a planear abrir espaço para um jovem, recrutado no paddock da Pro Superstock 1000, que faz parte do programa de apoio IDM.

Um olhar sobre a classe Pro Superstock 1000 de 2023 revela três pilotos Kawasaki entre os dez primeiros: Johann Flammann, Felix Klinck e Micky Winkler, um antigo protegido de Weber.

É provável que a estrutura da equipa Weber mude em 2024, com Burkhard Stember, homem de Wilbers, a cuidar do chassis de Wilbers ao lado de Mercado na época de 2023. No entanto, se Benny Wilbers planear regressar à IDM para a época de 2024, esta constelação passará à história. "Então, vamos reestruturar-nos", explica Weber, "Kurt Stückle vai continuar a tratar dos motores. Ele fez um ótimo trabalho este ano. Teremos então de olhar à nossa volta no que diz respeito ao registo de dados".

A concorrência também vem de dentro da empresa. De acordo com o IDM.de, a Skach Motors Kawasaki Racing será a segunda Green Team em 2024. Após um teste com a ZX-10 RR em Mugello, o piloto croata Martin Vugrinec foi confirmado. A equipa é dirigida pelo ex-piloto Oliver Skach (38), que agora é proprietário de uma empresa de motos e tem sido um patrocinador de Patrick Hobelsberger há algum tempo.