Martin Vugrinec : "Mon cœur bat au vert".

Lorsque la saison IDM 2024 débutera, Martin Vugrinec aura 25 ans. Pour le Croate, c'est le meilleur moment pour passer à la catégorie Superbike. Il le fera avec le nouveau team fondé par l'ancien pilote IDM Oliver Skach, le tout sur une Kawasaki.

Pour Vugrinec, la couleur verte n'est pas nouvelle. "Depuis le début, mon histoire de course est liée à Kawasaki", raconte-t-il. "Mon père en a toujours conduit, sa ZX10R 05 a été l'une des premières motos que j'ai vues quand j'étais enfant. Lorsque je suis passé à la 600, c'est la moto avec laquelle j'ai connu de grands succès. J'ai remporté deux championnats Alpe-Adria et deux championnats croates consécutifs grâce au soutien formidable du concessionnaire local DKS. Pour ces raisons, la gratitude et mon amour de la couleur, j'ai également conduit ma R6 en vert".

En 2015, Vugrinec avait fait sa première apparition internationale dans le cadre de la Red Bull Rookies Cup. La saison 2018 a ensuite été marquée par sa première apparition en IDM Supersport, où il est monté plus d'une fois sur le podium jusqu'en 2020. En 2021, les choses se sont également bien passées en IDM Supersport pour le Croate qui vit désormais en Allemagne. Jusqu'à sa chute à Schleiz, dont les conséquences ont marqué la fin prématurée de la saison.

Après un détour par l'Espagne en 2022, Vugrinec est apparu cette année sur toutes sortes de scènes européennes et, pour finir, également sur une scène extra-européenne. L'Espagne, l'Allemagne et deux courses du championnat du monde d'endurance en Belgique et en France figuraient sur sa liste de choses à faire. Il a également participé à de nombreux événements en tant qu'instructeur et a récemment terminé la saison par une course à Dubaï.

"Maintenant, je change à nouveau de catégorie", explique le pilote en reconversion, "et cela me rend vraiment heureux avec Kawa. J'ai hâte que la prochaine saison commence. En 2024, je concourrai pour le Skach Motors Kawasaki Racing Team en IDM Superbike et je suis reconnaissant à Oliver Skach et à l'équipe d'avoir cru en moi et de m'avoir donné cette chance. C'est un grand pas, une nouvelle catégorie et une moto pour moi, il sera donc important d'avoir des attentes réalistes au début, mais j'ai le sentiment que la ZX10RR a un grand potentiel et vous savez tous que mon cœur bat toujours au vert".