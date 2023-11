Martin Vugrinec: "Il mio cuore batte verde

Il croato sarà in sella alla nuova squadra di Oliver Skach nella IDM Superbike il prossimo anno. Non è un caso che Vugrinec sia tornato in sella a una Kawasaki. Ha guidato la verde fin dall'infanzia.

Quando la stagione IDM 2024 prenderà il via, Martin Vugrinec avrà 25 anni. Il momento migliore per il croato per passare alla categoria Superbike. Lo farà insieme al nuovo team fondato dall'ex pilota IDM Oliver Skach, e tutto in sella a una Kawasaki.

Il colore verde non è nuovo per Vugrinec. "La mia storia agonistica è stata legata alla Kawasaki fin dall'inizio", racconta. "Mio padre le ha sempre guidate, la sua ZX10R del 2005 è stata una delle prime moto che ho visto da bambino. Quando sono passato alla 600cc, è stata la moto con cui ho avuto un grande successo. Ho vinto due campionati Alpe-Adria e due campionati croati di fila con il grande supporto del concessionario locale DKS. Per questi motivi, per gratitudine e per il mio amore per i colori, ho guidato la mia R6 anche in verde".

Vugrinec ha fatto la sua prima apparizione internazionale nel 2015 nell'ambito della Red Bull Rookies Cup. Ha poi fatto la sua prima apparizione nella IDM Supersport nella stagione 2018, dove è salito sul podio più di una volta nel 2020. Anche nel 2021 le cose sono andate bene per il croato, che ora vive in Germania, nella IDM Supersport. Fino alla caduta a Schleiz, le cui conseguenze hanno comportato la fine prematura della stagione.

Dopo una deviazione in Spagna nel 2022, quest'anno Vugrinec ha partecipato a tutti i tipi di gare europee e, infine, extraeuropee. Spagna, Germania e due gare del campionato mondiale di endurance in Belgio e Francia erano sulla sua lista di impegni. Ha anche organizzato numerosi eventi come istruttore e ha recentemente concluso la stagione con una gara a Dubai.

"Ora sto cambiando di nuovo classe", spiega il nuovo arrivato, "e questo mi rende davvero felice con Kawa. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Nel 2024 gareggerò per lo Skach Motors Kawasaki Racing Team nella Superbike IDM e sono grato a Oliver Skach e alla squadra per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Si tratta di un grande passo, di una nuova classe e di una nuova moto per me, quindi sarà importante avere aspettative realistiche all'inizio, ma sento che la ZX10RR ha un grande potenziale e voi tutti sapete che il mio cuore batte sempre verde".