Martin Vugrinec: "O meu coração bate verde"

Quando a época de 2024 da IDM começar, Martin Vugrinec terá 25 anos de idade. A melhor altura para o croata subir para a categoria Superbike. Fá-lo-á em conjunto com a nova equipa fundada pelo antigo piloto da IDM, Oliver Skach, e tudo isto com uma Kawasaki.

A cor verde não é nova para Vugrinec. "A minha história nas corridas está ligada à Kawasaki desde o início", afirma. "O meu pai sempre andou com elas, a sua ZX10R de 05 foi uma das primeiras motos que vi em criança. Quando passei para as 600cc, foi com essa mota que tive grande sucesso. Ganhei dois campeonatos de Alpe-Adria e dois campeonatos croatas consecutivos com o grande apoio do concessionário local DKS. Por estas razões, a gratidão e o meu amor pela cor, também montei a minha R6 em verde."

Vugrinec fez a sua primeira aparição internacional em 2015, no âmbito da Red Bull Rookies Cup. Depois, fez a sua primeira aparição na IDM Supersport na época de 2018, onde terminou no pódio mais do que uma vez em 2020. Em 2021, as coisas também correram bem para o croata, que agora vive na Alemanha, no IDM Supersport. Até à sua queda em Schleiz, cujas consequências significaram o fim prematuro da época.

Depois de um desvio para Espanha em 2022, Vugrinec participou este ano em todos os tipos de locais europeus e, finalmente, não europeus. Espanha, Alemanha e duas provas do campeonato do mundo de enduro na Bélgica e em França estavam na sua lista de tarefas. Também organizou vários eventos como instrutor e concluiu recentemente a época com uma corrida no Dubai.

"Agora estou novamente a mudar de classe", explica o recém-chegado, "e isso deixa-me muito feliz com a Kawa. Mal posso esperar pelo início da próxima época. Em 2024, vou competir pela Skach Motors Kawasaki Racing Team na IDM Superbike e estou grato ao Oliver Skach e à equipa por acreditarem em mim e me darem esta oportunidade. Este é um grande passo, uma nova classe e uma moto para mim, por isso será importante ter expectativas realistas no início, mas sinto que a ZX10RR tem um grande potencial e todos sabem que o meu coração bate sempre verde."