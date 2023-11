Ducati Triple M Racing : Zanetti et Moser à l'IDM '24

Il y a quelques jours seulement, un groupement de concessionnaires Ducati engagés s'était mis d'accord avec le promoteur de l'IDM et avait ainsi rendu possible l'entrée de la marque italienne dans l'IDM Superbike et l'IDM Supersport pour 2024. Matthias Moser de Ducati Frankfurt s'était déjà engagé activement l'année dernière et est désormais également le premier à présenter son équipe.

Lorenzo Zanetti (36 ans) a signé aujourd'hui son contrat pour l'IDM Superbike 2024. En tant que coéquipier de Marc Moser (30), il se battra pour le titre allemand de Superbike sur une Ducati Panigale V4R actuelle. Zanetti a de nombreux succès à son actif au cours de sa longue carrière. Outre quelques résultats dans le top 10 du championnat du monde de Superbike, il a terminé cinquième, quatrième et troisième du championnat du monde de Supersport en 2013, 2014 et 2015, et a atteint la troisième place du championnat européen de Superstock en 2011. Durant cette période, il a remporté de nombreuses courses et est monté sur le podium, notamment dans le championnat américain de Superbike (AMA). De plus, il est actuellement membre de l'équipe de test Ducati pour le développement de la Panigale V4 R.

"Je suis très fier", assure Lorenzo Zanetti, "de faire partie de ce projet ambitieux de Ducati Frankfurt Triple Racing. Je sais que l'équipe de Matthias Moser a acquis une très grande expérience, tant en IDM qu'en Championnat d'Europe Superstock et en Championnat du monde Superbike, et qu'elle visera le titre l'année prochaine avec une grande passion et expertise. Je connais très bien la Panigale V4R et je suis convaincu que je peux ainsi aider l'équipe. Je connais déjà de nombreux circuits IDM. Bien que la première course ne soit qu'en mai, j'ai déjà hâte que les choses commencent enfin".

"Je suis très heureux qu'un pilote international aussi performant que Lorenzo ait décidé de nous rejoindre", ajoute le propriétaire de l'équipe, Matthias Moser. "Nous ferons tout pour lui fournir le matériel qui lui permettra de gagner. Nous pensons qu'avec Lorenzo et Marc, nous avons pu recruter deux pilotes qui non seulement s'entendent bien, mais qui peuvent aussi se motiver mutuellement et progresser.

De manière générale, nous souhaitons établir la marque Ducati à long terme dans l'IDM et je suis convaincu que nous pourrons poser la première pierre de cet édifice l'année prochaine".