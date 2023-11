Ducati Triple M Racing: Zanetti e Moser all'IDM '24

Il team Ducati Frankfurt Triple M Racing ha ingaggiato oggi il campione in carica del Campionato Italiano Superbike, Lorenzo Zanetti, per la stagione 2024. Mark Moser sarà il suo compagno di squadra.

Pochi giorni fa, un'alleanza di concessionari Ducati impegnati ha raggiunto un accordo con il promotore IDM, rendendo possibile l'ingresso del marchio italiano nell'IDM Superbike e IDM Supersport per il 2024. Matthias Moser di Ducati Francoforte era già stato coinvolto attivamente l'anno scorso e ora è il primo a presentare il suo team.

Lorenzo Zanetti (36) ha firmato oggi il suo contratto per la IDM Superbike 2024. Come compagno di squadra di Marc Moser (30), gareggerà per il titolo tedesco Superbike in sella all'attuale Ducati Panigale V4R. Zanetti ha ottenuto molti successi nella sua lunga carriera. Oltre a diversi risultati nella top 10 del Campionato Mondiale Superbike, ha ottenuto il quinto, quarto e terzo posto nel Campionato Mondiale Supersport nel 2013, 2014 e 2015 e il terzo posto nel Campionato Europeo Superstock nel 2011. Durante questo periodo, ha festeggiato molte vittorie e podi, anche nel Campionato Americano Superbike (AMA). È anche un attuale membro del test team Ducati per lo sviluppo della Panigale V4 R.

"Sono molto orgoglioso", dice Lorenzo Zanetti, "di far parte di questo ambizioso progetto Ducati Frankfurt Triple Racing. So che il team di Matthias Moser ha maturato una grande esperienza nell'IDM, nel Campionato Europeo Superstock e nel Campionato Mondiale Superbike e che il prossimo anno punterà con grande passione e competenza alla lotta per il titolo. Conosco molto bene la Panigale V4R e sono convinto di poter aiutare la squadra. Conosco già molti dei circuiti dell'IDM. Anche se la prima gara non sarà prima di maggio, non vedo l'ora che inizi finalmente".

"Sono lieto che un pilota di successo internazionale come Lorenzo abbia deciso di unirsi a noi", ha aggiunto il proprietario del team Matthias Moser. "Faremo tutto il possibile per fornirgli l'equipaggiamento necessario per vincere. Crediamo che con Lorenzo e Marc siamo riusciti a reclutare due piloti che non solo vanno d'accordo, ma possono anche motivarsi a vicenda e spronarsi a vicenda.

In generale, vogliamo affermare il marchio Ducati nell'IDM a lungo termine e sono convinto che il prossimo anno riusciremo a gettare le basi per farlo".