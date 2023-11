Ducati Triple M Racing: Zanetti e Moser no IDM '24

A equipa Ducati Frankfurt Triple M Racing assinou hoje com o atual campeão do Campeonato Italiano de Superbike, Lorenzo Zanetti, para a temporada de 2024. Mark Moser será o seu companheiro de equipa.

Há apenas alguns dias, uma aliança de concessionários Ducati empenhados chegou a um acordo com o promotor IDM, tornando possível a entrada da marca italiana no IDM Superbike e IDM Supersport para 2024. Matthias Moser, da Ducati Frankfurt, já estava ativamente envolvido no ano passado e é agora o primeiro a apresentar a sua equipa.

Lorenzo Zanetti (36) assinou hoje o seu contrato para a IDM Superbike 2024. Como companheiro de equipa de Marc Moser (30), vai competir pelo título alemão de Superbike com uma Ducati Panigale V4R atual. Zanetti tem desfrutado de muitos sucessos na sua longa carreira. Para além de vários resultados entre os 10 primeiros no Campeonato do Mundo de Superbike, terminou em quinto, quarto e terceiro no Campeonato do Mundo de Supersport em 2013, 2014 e 2015 e alcançou o terceiro lugar no Campeonato Europeu de Superstock em 2011. Durante este tempo, celebrou muitas vitórias em corridas e subidas ao pódio, incluindo no Campeonato Americano de Superbike (AMA). É também um membro atual da equipa de testes da Ducati para o desenvolvimento da Panigale V4 R.

"Estou muito orgulhoso", diz Lorenzo Zanetti, "por fazer parte deste ambicioso projeto da Ducati Frankfurt Triple Racing. Sei que a equipa em torno de Matthias Moser ganhou muita experiência no IDM, bem como no Campeonato Europeu de Superstock e no Campeonato do Mundo de Superbike e vai estar na luta pelo título no próximo ano com grande paixão e perícia. Conheço muito bem a Panigale V4R e estou convencido de que posso ajudar a equipa. Já conheço muitas das pistas do IDM. Embora a primeira corrida seja só em maio, mal posso esperar até que comece finalmente."

"Estou muito contente por um piloto com tanto sucesso internacional como Lorenzo ter decidido juntar-se a nós," acrescentou o proprietário da equipa Matthias Moser. "Faremos tudo o que pudermos para lhe fornecer o equipamento de que necessita para vencer. Acreditamos que com o Lorenzo e o Marc conseguimos recrutar dois pilotos que não só se dão bem entre si, como também se motivam mutuamente e se impulsionam mutuamente.

Em geral, queremos estabelecer a marca Ducati na IDM a longo prazo e estou convencido que podemos lançar as bases para isso no próximo ano."