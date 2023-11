Marco Fetz: en plena forma tras más de dos años

El joven talento Marco Fetz ha tenido que luchar a brazo partido durante los dos últimos años y ya casi ha vuelto a ser el de antes tras la última operación a principios de noviembre. Hace dos años, en Assen, se vio involucrado inocentemente en la caída de un compañero en la vuelta de salida de la carrera IDM y sufrió lesiones masivas en el muslo derecho. Una operación no fue suficiente y no fue hasta hace unas semanas que Fetz se alegró de librarse por fin del más que aparatoso clavo medular.

Regresará a los circuitos en la primavera de 2023. Lo que empezó bien en el circuito de Sachsenring volvió a pasar en Oschersleben, cuando se fracturó la quinta vértebra torácica. Sin embargo, Fetz ya se ha recuperado de ello y volvió a subirse a su BMW en el IDM en el Red Bull Ring. Tras la última operación hace casi tres semanas, el tema de las lesiones debería quedar atrás por el momento.

En la entrevista de SPEEDWEEK.com, Fetz describe la evolución y ofrece una breve perspectiva de la próxima temporada.

SPEEDWEEK.com: Quería saber cómo va la pierna....

"La verdad es que la pierna va muy bien. Me operaron el 3 de noviembre. Me sacaron el clavo intramedular de la pierna derecha. Medía 42 cm de largo y tenía un diámetro de 1,2 cm. Así que diría que el dispositivo fue realmente genial".

¿Qué haces con este enorme clavo? ¿Cabe en cualquier parte del ciclomotor?

"Para ser sincero, todavía no sé qué voy a hacer con él. Quizá algún día sea mi plan de jubilación". Por supuesto, no se puede instalar en la moto. Pero afortunadamente todo salió bien. El médico que me lo puso entonces me lo ha vuelto a quitar. Todo ha ido según lo previsto".

Y ya que estamos... ¿cómo está tu espalda?

"Mi espalda también está bien. He vuelto al Red Bull Ring ocho semanas después de mi accidente en Oschersleben. Hasta ahora todo va de maravilla. Todavía me pellizco de vez en cuando, pero eso es sólo muscular. No es tan grave".

Llevas unos años duros, por así decirlo. ¿Cómo lo gestiona mentalmente?

"En total, en realidad han sido dos años y tres o cuatro meses. Algo así. No ha sido sin él, tengo que decirlo. Pero trabajé mucho con mi entrenador mental, Nils Haupt. Eso definitivamente ayudó mucho. Y también cuando tienes una familia fuerte y buenos amigos a tu alrededor y una novia estupenda, como yo. Eso también ayuda, por supuesto, y estoy muy agradecido por ello. Ahora estoy más motivado que nunca. Ahora que vuelvo a estar completamente en forma después de casi dos años y medio, me siento muy bien".

¿Te has cansado alguna vez entre medias?

"Definitivamente, no me harté. Estoy deseando que empiece de nuevo el año que viene".

¿Cuánto tardará en volver a estar en forma después de la operación?

"Después de la operación ya estoy relativamente en forma. Hago ciclismo y entrenamiento de fuerza. También puedo hacer footing, pero no durante mucho tiempo. En cuanto a la estabilidad, definitivamente es muy buena durante las dos semanas y algunos días y estoy muy contento."

¿Y qué le hace seguir queriendo montar en moto?

"En cualquier caso".

¿Hay ya planes para el año que viene y, en caso afirmativo, cómo son?

"Los planes para 2024 están en marcha. Estamos mirando y viendo si podemos conseguir una plaza en el IDM Superbike. Ahora tenemos que aclararlo todo con los patrocinadores, pero estamos en ello. Tuvimos nuestro final de temporada con los patrocinadores hace poco más de una semana, que también fue un evento muy bonito. Estoy animado si conseguimos organizar algo para el año que viene, pero aún no hemos llegado a ese punto".