Marco Fetz : en pleine forme après plus de deux ans

Une dernière opération a été nécessaire il y a peu pour débarrasser le pilote d'IDM Superbike de sa vieille carcasse. Aujourd'hui, Marco Fetz est presque redevenu lui-même et souhaite repartir de plus belle en IDM.

Le jeune talent Marco Fetz a dû s'accrocher au cours des deux dernières années. Après la dernière opération début novembre, il est déjà presque redevenu lui-même. Il y a deux ans, il avait été impliqué innocemment dans la chute d'un collègue lors du tour de départ de la course IDM à Assen et s'était blessé massivement à la cuisse droite. Une opération n'a pas suffi et ce n'est qu'il y a quelques semaines que Fetz a pu se réjouir d'être enfin débarrassé de son clou médullaire plus que volumineux.

Le retour sur le circuit est prévu pour le printemps 2023. Ce qui avait bien commencé sur le Sachsenring s'est terminé à Oschersleben avec la fracture de la cinquième vertèbre thoracique. Mais Fetz s'en est déjà remis et a déjà repris le volant de sa BMW lors de l'IDM au Red Bull Ring. Après sa dernière opération, il y a trois semaines, le sujet des blessures doit maintenant être clos.

Dans l'interview de SPEEDWEEK.com, Fetz décrit son évolution et donne un petit aperçu de la saison à venir.

SPEEDWEEK.com : Je voulais entendre ce que faisait ma jambe....

"Ma jambe va vraiment bien. J'ai été opéré le 3 novembre. Le clou médullaire est sorti de ma jambe droite. Il mesurait 42 cm de long et avait un diamètre de 1,2 cm. C'était donc vraiment une bonne chose, je dirais".

Qu'est-ce que tu fais avec ce clou géant ? Peut-on l'installer quelque part sur la mobylette ?

"Honnêtement, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. Ce sera peut-être un jour ma prévoyance vieillesse. Bien sûr, on ne peut pas le monter sur la moto. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Le médecin qui l'a mis à l'époque l'a aussi retiré maintenant. Tout s'est passé comme prévu".

Et tant qu'on y est... comment va le dos ?

"Mon dos va bien aussi. Je veux dire, huit semaines après mon accident de course à Oschersleben, je suis déjà retourné sur le Red Bull Ring. Tout va bien jusqu'à présent. J'ai encore quelques pincements de temps en temps, mais ce n'est que musculaire. Ce n'est pas grave".

Tu as eu quelques années difficiles, pour ainsi dire. Comment gère-t-on cela mentalement ?

"En tout et pour tout, cela fait deux ans et trois ou quatre mois. C'est à peu près ça. Ce n'était pas facile, je dois dire. Mais j'ai beaucoup travaillé avec mon coach mental Nils Haupt. Cela m'a beaucoup aidé. Et aussi quand on est entouré d'une famille forte et de bons amis, et d'une super copine, comme moi. Cela aide aussi, bien sûr, et j'en suis vraiment reconnaissante. Je suis plus motivée que jamais. Maintenant que je suis à nouveau complètement en forme après bientôt deux ans et demi, ça fait vraiment du bien".

Est-ce que tu en as eu marre de temps en temps ?

"Je n'en ai pas eu marre du tout. J'ai hâte que ça recommence enfin l'année prochaine".

Après l'opération, combien de temps te faudra-t-il pour être à nouveau en pleine forme ?

"Je suis déjà relativement en forme après l'opération. Je fais du vélo, je peux faire de la musculation. Je peux aussi faire du jogging, mais pas trop longtemps. En ce qui concerne la stabilité existante, c'est en tout cas très bien pour les deux semaines et quelques jours et je suis très satisfait".

Et qu'est-ce qui te donne encore envie de faire de la moto ?

"Absolument".

Y a-t-il déjà des projets pour l'année prochaine et si oui, comment se présentent-ils ?

"Les planifications pour 2024 sont en cours. Nous sommes en train de regarder et de voir si nous pouvons obtenir une place en IDM Superbike. Maintenant, nous devons tout clarifier avec les sponsors, mais nous y travaillons. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avons clôturé la saison avec les sponsors, et c'était un très bel événement. J'ai bon espoir si nous pouvons mettre quelque chose sur pied pour l'année prochaine, mais nous n'en sommes pas encore là".