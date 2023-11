Marco Fetz: di nuovo in forma dopo più di due anni

Di recente è stata necessaria un'ultima operazione per liberare il pilota della Superbike IDM dal mucchio di rottami. Ora Marco Fetz è quasi tornato in forma e vuole ripartire con l'IDM.

Il giovane talento Marco Fetz ha dovuto lottare negli ultimi due anni e ora è quasi tornato come prima dopo l'ultima operazione effettuata all'inizio di novembre. Due anni fa, ad Assen, è stato innocentemente coinvolto nell'incidente di un collega nel giro di partenza della gara IDM e ha riportato gravi lesioni alla coscia destra. Un'operazione non è stata sufficiente e solo poche settimane fa Fetz è stato felice di liberarsi finalmente del più che ampio chiodo midollare.

Il ritorno in pista è previsto per la primavera del 2023. Ciò che era iniziato bene al Sachsenring si è ripetuto a Oschersleben, quando si è fratturato la quinta vertebra toracica. Tuttavia, Fetz si è già ripreso ed è tornato in sella alla sua BMW all'IDM al Red Bull Ring. Dopo l'ultima operazione di quasi tre settimane fa, per il momento dovrebbe essersi lasciato alle spalle il problema degli infortuni.

Nell'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, Fetz descrive gli sviluppi della situazione e fornisce una breve prospettiva sulla prossima stagione.

SPEEDWEEK.com: Volevo sapere cosa sta facendo la gamba....

"La mia gamba sta andando molto bene. Sono stato operato il 3 novembre. Il chiodo intramidollare è uscito dalla gamba destra. Era lungo 42 cm e aveva un diametro di 1,2 cm. Quindi direi che il dispositivo è stato davvero ottimo".

Cosa fate con questo enorme chiodo? Riesci a inserirlo in qualsiasi punto del ciclomotore?

"Ad essere sincero, non so ancora cosa ne farò. Forse un giorno sarà il mio piano di pensionamento. Ovviamente non si può installare sulla moto. Ma per fortuna è andato tutto bene. Il medico che l'aveva inserito allora l'ha tolto di nuovo. Tutto è andato secondo i piani".

E già che ci siamo... come va la schiena?

"Anche la mia schiena sta bene. Sono tornato al Red Bull Ring otto settimane dopo l'incidente di Oschersleben. Per ora è tutto a posto. Ogni tanto ha ancora dei dolori, ma sono solo di natura muscolare. Non è così grave".

Hai avuto alcuni anni difficili, per così dire. Come riesce a gestirli mentalmente?

"Tutto sommato, sono passati due anni e tre o quattro mesi. Qualcosa del genere. Non è stato un periodo privo di difficoltà, devo dire. Ma ho lavorato molto con il mio mental coach Nils Haupt. Questo mi ha sicuramente aiutato molto. E anche quando hai una famiglia forte e buoni amici intorno a te e una fidanzata fantastica, come me. Anche questo aiuta, naturalmente, e ne sono davvero grato. Ora sono più motivato che mai. Ora che sono di nuovo in forma dopo quasi due anni e mezzo, mi sento davvero bene".

Si è mai stufata nel frattempo?

"Non mi sono assolutamente stufato. Non vedo l'ora che ricominci finalmente l'anno prossimo".

Quanto tempo ci vorrà dopo l'operazione per tornare in forma?

"Dopo l'operazione sono già relativamente in forma. Vado in bicicletta e posso fare esercizi di forza. Posso anche fare jogging, ma non per molto tempo. Per quanto riguarda la stabilità, è sicuramente molto buona per queste due settimane e qualche giorno e sono molto contento".

E cosa le fa venire ancora voglia di andare in moto?

"In ogni caso".

Ci sono già progetti per il prossimo anno e, se sì, come sono?

"I piani per il 2024 sono in corso. Stiamo cercando di capire se possiamo ottenere un posto nella IDM Superbike. Ora dobbiamo chiarire tutto con gli sponsor, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo avuto il nostro finale di stagione con gli sponsor poco più di una settimana fa, ed è stato un evento molto bello. Sono di buon umore se riusciamo a organizzare qualcosa per il prossimo anno, ma non ci siamo ancora".