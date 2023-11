Marco Fetz: Totalmente em forma após mais de dois anos

por Esther Babel - Automatic translation from German

O jovem talentoso Marco Fetz teve de lutar nos últimos dois anos e está agora quase de volta à sua antiga forma após a última operação no início de novembro. Há dois anos, em Assen, envolveu-se inocentemente no acidente de um colega na volta de partida da corrida IDM e sofreu lesões graves na coxa direita. Uma operação não foi suficiente e foi apenas há algumas semanas que Fetz teve o prazer de se livrar finalmente da mais do que ampla unha medular.

Regresso às pistas de corrida na primavera de 2023. O que começou bem no Sachsenring, voltou a acontecer em Oschersleben, quando fracturou a quinta vértebra torácica. No entanto, Fetz já recuperou e regressou ao seu BMW no IDM no Red Bull Ring. Depois da última operação, há quase três semanas, o tema das lesões deve agora ficar para trás, por enquanto.

Na entrevista ao SPEEDWEEK.com, Fetz descreve o desenvolvimento e dá uma breve perspetiva sobre a próxima época.

SPEEDWEEK.com: Queria saber o que está a fazer a perna....

"A minha perna está a ir muito bem. Fui operado a 3 de novembro. O prego intramedular saiu da minha perna direita. Tinha 42 cm de comprimento e um diâmetro de 1,2 cm. Por isso, diria que o dispositivo é realmente ótimo".

O que é que se faz com este prego enorme? Consegues colocá-lo em qualquer parte do ciclomotor?

"Para ser honesto, ainda não sei o que vou fazer com ele. Talvez um dia seja o meu plano de reforma. Claro que não se pode instalar na mota. Mas felizmente correu tudo bem. O médico que o colocou na altura já o retirou novamente. Correu tudo como planeado".

E já agora... como estão as tuas costas?

"As minhas costas também estão óptimas. Quero dizer, voltei ao Red Bull Ring oito semanas depois do meu acidente de corrida em Oschersleben. Até agora está tudo ótimo. Ainda sinto umas pontadas de vez em quando, mas isso é apenas muscular. Não é assim tão mau".

Já teve alguns anos difíceis, por assim dizer. Como é que lida com isso mentalmente?

"No total, foram dois anos e três ou quatro meses. Mais ou menos isso. Devo dizer que não foi sem problemas. Mas trabalhei muito com o meu treinador mental, Nils Haupt. Isso ajudou imenso. E também quando temos uma família forte e bons amigos à nossa volta e uma namorada fantástica, como eu. Isso também ajuda, claro, e estou muito grato por isso. Agora estou mais motivado do que nunca. Agora que estou completamente em forma após quase 2,5 anos, sinto-me muito bem."

Alguma vez te fartaste no meio?

"Definitivamente não estava farto. Mal posso esperar até que finalmente comece de novo no próximo ano."

Quanto tempo demorará, após a operação, até estares totalmente em forma?

"Já estou relativamente em forma depois da operação. Ando de bicicleta e posso fazer treino de força. Também posso fazer jogging, mas não durante muito tempo. Em termos de estabilidade, é definitivamente muito boa durante as duas semanas e alguns dias e estou muito feliz."

E o que o leva a querer continuar a andar de mota?

"Em qualquer caso."

Já existem planos para o próximo ano e, em caso afirmativo, como é que são?

"Os planos para 2024 estão em curso. Estamos a ver se conseguimos um lugar no IDM Superbike. Agora temos de esclarecer tudo com os patrocinadores, mas estamos a tratar disso. Tivemos o nosso final de época com os patrocinadores há pouco mais de uma semana, que também foi um evento muito agradável. Estou bem-disposto se conseguirmos organizar alguma coisa para o próximo ano, mas ainda não chegámos lá."