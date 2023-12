Werner Daemen quiere competir con el cuarteto BMW en 2024

Werner Daemen y su esposa Wendy han celebrado recientemente su 25 aniversario de boda. Cada año en el IDM Superbike, el belga demuestra que tiene nervios de acero. Este año tenía cinco pilotos contratados y, como siempre, Daemen lo tenía todo bajo control con su compañero Andy Gerlich, responsable de la tecnología. Sin duda, el antiguo piloto del Campeonato del Mundo y del IDM aprendió esto en casa, ya que en los últimos 25 años se han unido a la familia cuatro hijos.

En el IDM Superbike 2023, Daemen y su figura Ilya Mikhalchik tuvieron que conformarse con el subcampeonato. Sobre todo al principio de la temporada, el ucraniano salió mal a la pista en busca de su cuarto título de campeón. Aunque Mikhalchik recuperó mucho terreno durante el resto de la temporada y mantuvo abierta la lucha por el título en nombre de BMW hasta la última prueba en Hockenheim, al final Florian Alt, de Honda, se hizo con el título.

"Creo", dijo Daemen, "que fuimos los más rápidos en la distancia de carrera este año, pero Florian fue simplemente más inteligente y no se estrelló".

Daemen también planea volver a contar con un box completo en 2024. Se habla de cuatro corredores, con un probable reencuentro con Mikhalchik. Sin embargo, Daemen no está del todo contento con el reglamento de Superbike. Para él, no hay diferencia entre las motos utilizadas en el IDM y las Pro Superstock 1000, donde Marc Buchner estuvo en la parrilla este año para el equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW. "Tenemos los mismos neumáticos para todos los pilotos", explicó Daemen en la final del IDM. "Buchner sólo tiene neumáticos diferentes. Con nosotros, puede comprar la BMW de Mikhalchik directamente tal y como está después de la última carrera, sin tener que modificar nada." Por cierto, el precio de la pieza buena para los interesados en comprarla es de 35.000 euros.

"Honda, Ducati y Yamaha tienen árboles de levas modificados según el reglamento", explica Daemen, "pero nosotros no tenemos eso y tenemos que compensarlo de otra manera. Un reglamento con peso adicional sería más favorable en mi opinión. Eso sólo afectaría a los pilotos de cabeza. A todos les afectan los árboles de levas". El antiguo promotor de la serie ya había probado el Balance of Performance hace unos años. Entonces, el eterno ganador Markus Reiterberger, entre otros, tuvo que añadir peso. Sin embargo, esto no le impidió ganar.

Hace tiempo que Daemen empezó a planificar la edición de 2024. Volverá a encargarse del equipo del Campeonato del Mundo de Resistencia en nombre de BWM. También es probable que Mikhalchik vuelva a estar presente. "El Campeonato Británico de Superbikes sería sin duda algo para él también", reflexiona el belga. "Pero allí todo es muy diferente. Además, el EWC es la única serie en la que los pilotos pueden ganar algo. Los fabricantes están menos implicados en el IDM, entre otros, así que tengo que repartir la carga sobre varios hombros."

Otra sugerencia del equipo enésima vez campeón va en la dirección de las pruebas costosas durante la temporada, de las cuales el equipo BMW completó más bien pocas. "No puedo decir exactamente cómo podría ser", reflexiona Daemen. "Pero tal vez similar al EWC o al Campeonato del Mundo de Superbikes, donde tienes que comprometerte con una pista de pruebas después del inicio de la temporada o donde sólo tienes un cierto número de días de pruebas. En el IDM, puedes probar todo lo que quieras en cada circuito. Hay una falta de equilibrio. Además, es bastante caro. Incluso en el IDM, no es mejor en otros países".

Daemen aún no ha desvelado exactamente cómo será la alineación del equipo de la IDM 2024, pero a la exitosa escuadra no le faltarán opciones.