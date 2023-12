Werner Daemen veut prendre le départ en 2024 avec un quatuor BMW

Werner Daemen a récemment fêté son 25e anniversaire de mariage avec sa femme Wendy. Le Belge a les nerfs solides, comme il le prouve chaque année dans l'IDM Superbike. Cette année, il avait cinq pilotes sous contrat et, comme toujours, Daemen a tout maîtrisé avec son partenaire Andy Gerlich, responsable de la technique. L'ancien pilote de championnat du monde et d'IDM a certainement appris cela à la maison, car au cours des 25 dernières années, quatre enfants sont venus s'ajouter à la famille.

En IDM Superbike 2023, Daemen et sa figure de proue Ilya Mikhalchik ont dû se contenter du titre de vice-champion. C'est surtout en début de saison que l'Ukrainien, en quête de son quatrième titre de champion, a connu quelques ratés sur la piste. Même si Mikhalchik a rattrapé son retard pendant le reste de la saison et a maintenu la lutte pour le titre ouverte au nom de BMW jusqu'à la toute dernière course à Hockenheim, c'est finalement l'homme de Honda Florian Alt qui a fait la course au titre.

"Je pense", a déclaré Daemen, "que nous étions les plus rapides sur la distance de la course cette année, mais Florian était tout simplement plus intelligent et n'a pas chuté".

Pour 2024, Daemen prévoit également d'avoir à nouveau un box complet. Il est question de quatre pilotes, avec des retrouvailles probables avec Mikhalchik. Mais le règlement Superbike n'est pas vraiment du goût de Daemen. En effet, chez lui, il n'y a aucune différence entre les motos utilisées en IDM et en Pro Superstock 1000, où cette année Marc Buchner était au départ pour l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW. "Nous avons mis la même chose dans tous les pilotes", a expliqué Daemen dans le cadre de la finale de l'IDM. "Chez Buchner, il n'y a que des pneus différents. Chez nous, on peut acheter la BMW de Mikhalchik directement telle qu'elle est après la dernière course, sans avoir à modifier quoi que ce soit". Le prix de la bonne pièce s'élève d'ailleurs à 35.000 euros pour les personnes intéressées par l'achat.

"Les arbres à cames modifiés selon le règlement sont disponibles chez Honda, Ducati et Yamaha", explique Daemen, "mais nous ne l'avons pas et nous devons le compenser autrement. Un règlement avec un poids supplémentaire serait, à mon avis, plus efficace. Cela ne concernerait que les pilotes de haut niveau. Pour les arbres à cames, tout le monde est concerné". Il y a quelques années, les anciens promoteurs de la série avaient déjà essayé une fois avec la Balance of Performance. A l'époque, le vainqueur permanent Markus Reiterberger, entre autres, avait dû ajouter du poids. Cela ne l'a toutefois pas empêché de gagner.

Daemen a déjà commencé à planifier pour 2024. Il dirigera à nouveau le destin de l'équipe du championnat du monde d'endurance pour le compte de BWM. Mikhalchik devrait également être de la partie. "Le championnat britannique de Superbike lui conviendrait certainement aussi", réfléchit le Belge. "Mais là-bas, tout est vraiment très différent. De plus, l'EWC est la seule série où les pilotes peuvent gagner quelque chose. Les constructeurs s'engagent moins dans l'IDM, entre autres, et je dois donc répartir la charge sur plusieurs épaules".

Une autre proposition de la part de l'équipe plusieurs fois championne va dans le sens des tests coûteux en cours de saison, dont le nombre a été plutôt réduit au sein de l'équipe BMW. "Je ne peux pas non plus dire exactement à quoi cela pourrait ressembler", réfléchit Daemen. "Mais peut-être un peu comme en EWC ou en Superbike, où l'on doit se fixer sur un circuit d'essai après le début de la saison ou où l'on ne dispose que d'un certain nombre de jours de test. En IDM, on peut faire autant de tests que l'on veut sur chaque circuit. Il n'y a pas d'équilibre. Tout est aussi devenu très cher. Même en IDM, dans d'autres pays, ce n'est pas mieux".

Daemen ne dévoile pas encore la composition exacte de l'équipe IDM 2024, mais les possibilités ne manqueront pas pour l'équipe à succès.