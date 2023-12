Werner Daemen vuole competere con il quartetto BMW nel 2024

Werner Daemen e sua moglie Wendy hanno recentemente festeggiato il loro 25° anniversario di matrimonio. Ogni anno, nell'IDM Superbike, il belga dimostra di avere nervi d'acciaio. Quest'anno aveva cinque piloti sotto contratto e, come sempre, Daemen aveva tutto sotto controllo insieme al suo partner Andy Gerlich, responsabile della tecnologia. L'ex pilota del Campionato del Mondo e dell'IDM ha sicuramente imparato a casa, visto che negli ultimi 25 anni quattro figli sono entrati a far parte della famiglia.

Nella Superbike IDM 2023, Daemen e la sua figura di riferimento Ilya Mikhalchik hanno dovuto accontentarsi del secondo posto. Soprattutto all'inizio della stagione, l'ucraino è andato male in pista per inseguire il suo quarto titolo di campione. Anche se Mikhalchik ha recuperato molto terreno nel resto della stagione e ha tenuto aperta la lotta per il titolo per conto della BMW fino all'ultimo round di Hockenheim, alla fine il titolo è stato vinto da Florian Alt della Honda.

"Credo", ha detto Daemen, "che quest'anno siamo stati i più veloci sulla distanza di gara, ma Florian è stato semplicemente più furbo e non è caduto".

Daemen sta anche progettando di avere di nuovo un box completo nel 2024. Si parla di quattro corridori, con una probabile riunione con Mikhalchik. Tuttavia, Daemen non è del tutto soddisfatto del regolamento della Superbike. Per lui non c'è alcuna differenza tra le moto utilizzate nell'IDM e nella Pro Superstock 1000, dove quest'anno Marc Buchner era in griglia per il team BCC-alpha-Van Zon-BMW. "Abbiamo gli stessi pneumatici per tutti i piloti", ha spiegato Daemen durante la finale dell'IDM. "Buchner ha solo pneumatici diversi. Con noi, è possibile acquistare la BMW di Mikhalchik direttamente così com'è dopo l'ultima gara, senza dover modificare nulla". Per inciso, il prezzo del pezzo buono per chi fosse interessato ad acquistarlo è di 35.000 euro.

"Honda, Ducati e Yamaha hanno alberi a camme modificati secondo il regolamento", spiega Daemen, "ma noi non li abbiamo e dobbiamo compensare diversamente. A mio parere, un regolamento che preveda un peso aggiuntivo sarebbe più favorevole. Ma questo riguarderebbe solo i piloti di punta. Tutti sono influenzati dagli alberi a camme". L'ex promotore della serie aveva già provato il Balance of Performance qualche anno fa. All'epoca, il vincitore di sempre Markus Reiterberger, tra gli altri, dovette aggiungere peso. Tuttavia, questo non gli ha impedito di vincere.

Daemen ha già iniziato da tempo a pianificare il 2024. Sarà ancora una volta responsabile della squadra del Campionato del Mondo di Endurance per conto di BWM. Anche Mikhalchik sarà probabilmente presente. "Il campionato britannico Superbike sarebbe certamente qualcosa anche per lui", pensa il belga. "Ma lì è tutto molto diverso. Inoltre, l'EWC è l'unica serie in cui i piloti possono guadagnare qualcosa. Nell'IDM, tra l'altro, i costruttori sono meno coinvolti, quindi devo distribuire il carico su più spalle".

Un altro suggerimento dell'ennesimo campione del team va nella direzione dei test costosi durante la stagione, di cui il team BMW ha completato un numero piuttosto ridotto. "Non posso dire esattamente come potrebbe essere", riflette Daemen. "Ma forse è simile al campionato EWC o al campionato mondiale Superbike, dove bisogna impegnarsi su una pista di prova dopo l'inizio della stagione o dove si ha a disposizione solo un certo numero di giorni di prova. Nell'IDM si può provare quanto si vuole su ogni pista. Manca l'equilibrio. Inoltre, è diventato semplicemente molto costoso. Anche nell'IDM non è meglio che in altri Paesi".

Daemen non ha ancora rivelato quale sarà la formazione della squadra IDM 2024, ma alla squadra vincente non mancheranno le opzioni.